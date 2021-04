Florence Pugh w nowym filmie Sebastiana Lelio

Po tym, jak w zeszłym roku dostała nominację do Oscara dla najlepszej aktorki drugoplanowej za rolę w filmie "Małe kobietki", Florence Pugh nie może narzekać na brak propozycji. Kolejnym filmem, w którym ją zobaczymy, będzie ekranizacja powieści "Cud" autorstwa Emmy Donoghue. Reżyserem filmu "The Wonder" będzie Sebastian Lelio ("Gloria", "Fantastyczna kobieta", "Nieposłuszne").

W 1850 roku mieszkańców małej wioski w Irlandii zadziwia osobliwy post Anny O’Donnell, który rozpoczyna się jako dobrowolne i żarliwe wyznanie wiary. Po kilku tygodniach spożywania wyłącznie tego, co O’Donnell określa jako "mannę z nieba", zainteresowanie historią "cudu" sięga zenitu. Do skromnej chaty rodziny O'Donnellów ustawiają się kolejki głodnych duchowych przeżyć turystów, a zagraniczna gazeta przysyła dziennikarza, który ma opisać tę niebywałą sensację. Lib, angielska pielęgniarka i uczennica Florence Nightingale, przez dwa tygodnie ma obserwować sytuację i ocenić, czy Anna jest oszustką. Gdy stan głodującej się pogarsza, do obowiązków Lib, poza opieką nad dzieckiem, dochodzi ustalenie, dlaczego dziewczynka może być ofiarą rozciągniętego w czasie morderstwa - czytamy w oficjalnym opisie fabuły książki "Cud", na podstawie której powstanie film Lelio.



Scenariusz filmowej adaptacji książki Emmy Donogue napisała Alice Birch, która ma na koncie scenariusze takich seriali jak "Sukcesja" i "Normalni ludzie", a także scenariusz filmu "Lady M." (w którym zagrała Pugh), opartego na motywach "Makbeta" Williama Szekspira. Nie będzie to pierwsza ekranizacja twórczości Donogue. Dużym sukcesem okazała się adaptacja jej powieści "Pokój", w której w rolach głównych wystąpili Brie Larson i Jacob Tremblay. Larson otrzymała za swój występ Oscara dla najlepszej aktorki pierwszoplanowej. W sumie "Pokój" otrzymał cztery nominacje do Oscara, w tym dla Donoghue za najlepszy scenariusz adaptowany.

Florence Pugh skończyła niedawno zdjęcia do filmu "Don’t Worry Darling" w reżyserii Olivii Wilde ("Szkoła melanżu"). Zagrała w nim rolę Alice, która w latach 50. ubiegłego wieku zamieszkuje wraz z mężem w eksperymentalnej komunie, której mroczne tajemnice wkrótce zaczynają wychodzić na jaw. W filmie zobaczymy też Chrisa Pine’a, Gemmę Chan, Olivię Wilde i Harry’ego Stylesa.

Na premierę czeka też inny film z udziałem Florence Pugh, komiksowa "Czarna Wdowa". Jego premiera z powodu pandemii COVID-19 przekładana była już kilkukrotnie. Aktualnie została ustalona na 9 lipca tego roku i ta data nie powinna już zostać zmieniona. Według oficjalnego ogłoszenia, film w reżyserii Cate Shortland trafi jednocześnie do kin i na platformę streamingową Disney+.