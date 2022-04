FlixClassic: Klasyki kina z całego świata

Na start FlixClassic przygotowano blisko 300 filmów, wśród nich również propozycje niedostępne w innych polskich serwisach m.in. "Wielkie nadzieje", "Góra boga kanibali", "Ucieczka na Atenę", "Obywatel John Doe" czy "Franciszek". Poza perełkami światowego filmu, evergreenami czy zapomnianymi hitami kinowymi widzowie mogą wybierać również z propozycji kina klasy B, w tym prowokacyjnych i ekstrawaganckich filmów science fiction i horrorów.

Biblioteka filmowa będzie rozbudowywana, twórcy planują również cotygodniowe premiery nowych tytułów. Docelowo w ofercie znajdą się kolejne tytuły z kanonu kina czeskiego, a także węgierskiego, szwedzkiego, niemieckiego, indyjskiego i wielu innych.

Repertuar FlixClassic został wyselekcjonowany przez Miłosza Stelmacha, kuratora programowego platformy, filmoznawcę, krytyka filmowego oraz redaktora naczelnego czasopisma filmowego "Ekrany". Dla tych, którzy nie chcą szukać filmów na własną rękę, kurator platformy przygotował cztery oryginalne ścieżki, prezentujące klasykę kinematografii w różnych odsłonach.

Będą się one zmieniać wraz z rozwojem platformy, a na start serwisu obejmują:



1/ "Żelazny kanon" − nieśmiertelne klasyki i kamienie milowe sztuki filmowej, prawdziwy przyspieszony kurs historii kina, obejmujący takie filmy, jak "Metropolis", "Lecą żurawie" czy też "Gorączka złota";

2/ "Zapomniane perełki" − nieoczywiste tytuły, funkcjonujące obok słynnych klasyków, które zainteresują najbardziej wymagających widzów, np. "Młody Sherlock Holmes", "Złotoręki", "Ballada o żołnierzu";

3/ "Swobodna jazda" - zaskakujące połączenie kultowych filmów gatunkowych i najbardziej nietuzinkowych dzieł kina autorskiego, a wśród nich m.in. "Kret", "Karnawał dusz", "Dzika planeta";

4/ "Gaz do dechy" − dziwne, przestrzelone i czasem tandetne, choć klimatyczne rewiry filmowego świata, często tak złe, że aż dobre, np. "Plan 9 z kosmosu", "Zombie 2", "Galaktyka terroru".

FlixClassic: Filmy z legalnych źródeł

Wszystkie tytuły dostępne na FlixClassic pochodzą z legalnych źródeł. Partnerem platformy jest Fundacja Legalna Kultura i portal Filmoterapia.pl.

Platforma ruszyła 15 kwietnia 2022 roku. Zapisując się do newslettera FlixClassic do 29 kwietnia pod linkiem: www.portal.flixclassic.pl, można uzyskać darmowy dostęp do całej biblioteki filmów na 10 dni.

Szczegóły dotyczące opłat oraz dostępne na oficjalnej stronie FlixClassic.