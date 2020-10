Filmy o kobietach wygrały 18. MFF Tofifest

Włoski film "Sole" Carla Sironi z rewelacyjną kreację Sandry Drzymalskiej został laureatem Złotego Anioła dla najlepszego filmu w konkursie On Air. Zwycięzcą w konkursie polskim okazał się natomiast dokument "Między nami". Wszystkie nagrodzony filmy opowiadają historie kobiet lub są wyreżyserowane przez kobiety.

Kadr z filmu "Sole" /materiały prasowe

Jury w składzie: Anna Kazejak, Agnieszka-Smoczyńska Konopka, Agnieszka Glińska, Janusz Chabior i Piotr Witkowski przyznało trzy nagrody w głównym, Międzynarodowym Konkursie Debiutów i Drugich Filmów ON AIR.



Reklama

Laureatem Złotego Anioła dla najlepszego filmu został włoski film "Sole" opowiadający o ciężarnej Polce (Sandra Drzymalska), która planuje sprzedać swoje dziecko. Jurorzy zdecydowali także o przyznaniu dwóch wyróżnień dla filmów "Yalda" Massouda Bakshi z Iranu - o młodej kobiecie, która morduje znacznie starszego męża, i "Babyteeth" Shannon Murphy - o nieuleczalnie chorej nastolatce, która chce wycisnąć z życia, ile się da.

Wideo "Babyteeth" [trailer]

Międzynarodowy Konkurs Filmów Krótkometrażowych SHORTCUT oceniali: Marta Prus, Agnieszka Pisarek i Michał Jacaszek. Ich decyzją zwycięzcą okazał się "Entre tú y Milagros" w reżyserii Mariany Saffon opowiadający o nastoletniej Kolumbijce, która musi zweryfikować relację ze swoją matką

Tradycyjnie w Konkursie Polskim FROM POLAND najlepszy film wybrała publiczność. Zwycięzcą został dokument "Między nami" Doroty Proby. Film opowiada o trzech parach, które odpowiadają na z pozoru proste pytanie. Odpowiedzi prowadzą w nieoczekiwane rejony.



Swojego laureata wybrało też Jury Młodych w składzie: Zuza Suchorzyńska, Kinga Grabalis, Jan Brzozowski i Tomasz Poborca (młodzi oceniali filmy konkursu ON AIR). Ich werdykt pokrył się z decyzją Jury konkursu On Air - nagrodzono film "Sole".

Wideo "Sole": International Trailer

To pierwszy przypadek w historii naszego festiwalu, kiedy wszystkie nagrodzone filmy opowiadają historie kobiet albo są wyreżyserowane przez kobiety. 18. MFF Tofifest. Kujawy i Pomorze przechodzi więc do historii jako Festiwal Kobiet.



18. MFF Tofifest odbył się w dniach 17 - 25 października w Toruniu. Miał charakter hybrydowy, obejmujący projekcje stacjonarne i online.