Filmy na wakacje 2019. Tych premier nie możecie przegapić!

Wakacyjny sezon w kinie rozpoczął się mocnymi akcentami w postaci "Midsommar. W biały dzień" i kontynuacji przygód Spider-Mana. Na szczęście jest to dopiero początek atrakcji. W ciągu najbliższych dwóch miesięcy swe premiery będą miały jeszcze inne filmy, na które warto będzie poświęcić swój czas.

Kadr z filmu "Król lew" /Disney/Ferrari Press/East News / East News

"Yesterday"

Richard Curtis, twórca "Czterech wesel i pogrzebu", To właśnie miłość" i "Czasu na miłość" powraca z nową historią romantyczną. Głównym bohaterem "Yesterday" jest Himesh, muzyk-nieudacznik, który po wypadku samochodowym odkrywa, że cały świat zapomniał o Beatelsach. Ponieważ przyroda nie znosi pustki, bohater przypisuje sobie autorstwo piosenek popularnej grupy i w szybkim tempie staje się gwiazdą. Nie wpływa to jednak korzystnie na jego życie miłosne...

Polska premiera: 12 lipca

"Król Lew"

Nie ma osoby, która nie uroniłaby łzy podczas śmierci Mustafy w animowanym "Królu Lwie" z 1994 roku. Po 25 latach widzowie będą mieli okazję rozdrapać starą ranę, by chwilę później wesoło nucić "Hakuna Matata". W "Królu Lwie" powrócą wszyscy znani z oryginału bohaterowie. Czy komputerowo wygenerowane i realistycznie wyglądające zwierzęta wywołają te same emocje, co ich tradycyjnie animowani poprzednicy? Przekonamy się już 19 lipca.

Polska premiera: 19 lipca