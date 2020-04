Filmy idealne? Znani artyści wzięli udział w zabawie

Jedną z zabaw filmowych, które podbijają właśnie Twitter jest ta oznaczona hashtagami #FivePerfectMovies / #FivePerfectFilms (#PięćIdealnychFilmów). Jakie są zasady tej zabawy?

"Pół żartem, pół serio" - to jeden z filmów idealnych /George Rinhart /Getty Images

Znani artyści wzięli udział w słynnej zabawie i podali tytuły filmów idealnych. Jej zasady są proste. W opublikowanym tweecie należy podać tytuły pięciu filmów, które najbliższe są ideałowi i w których nie chciałoby się niczego zmieniać.

Reklama

W zabawie wzięło udział kilkoro aktywnych na Twitterze artystów.

Oto lista nazwisk uznanych reżyserów i pisarzy, którzy dołączyli do zabawy i wybrane przez nich filmy:

Leigh Whannell (twórca m.in. "Piły")

"Coś" Johna Carpentera, "Siedem" Davida Finchera, "E.T." Stevena Spielberga, "Mad Max 2 - Wojownik szos" George’a Millera, "Trainspotting" Danny’ego Boyle’a.

J.A. Bayona (autor "Sierocińca")

"W kleszczach lęku" Jacka Claytona, "Spotkanie" Davida Leana, "Łowca jeleni" Michaela Cimino, "E.T." Stevena Spielberga, "Milczenie owiec" Jonathana Demme.

Edgar Wright (twórca filmu "Baby Driver")

"Umberto D." Vittorio De Siki, "Deszczowa piosenka" Stanleya Donena, "Dziecko Rosemary" Romana Polańskiego, "2001: Odyseja kosmiczna" Stanleya Kubricka, "Mad Max: Na drodze gniewu" George’a Millera.

Rian Johnson (reżyser filmu "Na noże")

"Rozmowa" Francisa Forda Coppoli, "Skarb Sierra Madre" Johna Hustona, "2001: Odyseja kosmiczna" Stanleya Kubricka, "Kacza zupa" Leo McCareya, "Mistrz" Paula Thomasa Andersona.

J.K. Rowling (autorka serii książek o Harrym Potterze)

"Garsoniera" i "Pół żartem, pół serio" Billy’ego Wildera, "Zodiak" Davida Finchera, "Ojciec chrzestny" Francisa Forda Coppoli, "Oto Spinal Tap" Roba Reinera.

James Gunn (twórca "Strażników Galaktyki")

"Dzień świstaka" Harolda Ramisa, "Wybuch" Briana De Palmy, "Babe - świnka z klasą" Chrisa Noonana, "Po godzinach" Martina Scorsese oraz "Sala strachu" Jeremy’ego Saulniera.

Twitterowa zabawa jest też punktem wyjścia do rozważań na temat idealnych filmów. Wspomniany wyżej James Gunn rozpisał się nieco więcej na ten temat.

"Czym jest idealny film? Dla mnie to coś innego niż ulubiony film bądź wielki film. Idealny film to taki, w którym od początku do końca nie ma oczywistych błędów. Na przykład 'Dobry, zły i brzydki' to jeden z moich ulubionych filmów, ale gdy pojawia się w nim wojna secesyjna, następuje dziwna zmiana, która psuje perfekcję filmu. Prawie idealni są 'Poszukiwacze zaginionej Arki'. Przed byciem idealnym filmem powstrzymuje go jednak to, że Indy w całym filmie nie osiągnął nic (gdyby nie było go filmie, kulminacja byłaby taka sama - naziści otworzyliby Arkę i zostali stopieni)" - pisze Gunn.

Więcej propozycji idealnych filmów można znaleźć na Twitterze pod hashtagami #FivePerfectMovies bądź #FivePerfectFilms.