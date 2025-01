Filmy Andrzeja Wajdy z prelekcjami w muzeum Manggha w Krakowie

Filmy Andrzeja Wajdy w muzeum Manggha w Krakowie

W Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha do 9 marca trwa wystawa "To wszystko da się zrealizować", opowiadająca o życiu i twórczości fundatorów instytucji: Krystyny Zachwatowicz-Wajdy i Andrzeja Wajdy.

Z tej okazji od 22 stycznia Muzeum Manggha wraz z Kinem pod Baranami zapraszają do muzealnej sali widowiskowej na serię pokazów filmów Andrzeja Wajdy z prelekcjami.

"Przygotowany przy okazji wystawy cykl wybranych filmów wyreżyserowanych przez Andrzeja Wajdę przybliży kilka najważniejszych, naszym zdaniem najbardziej lirycznych i symbolicznych tytułów reżysera. Nasz pokaz rozpoczniemy filmem 'Niewinni czarodzieje' (1960) - przez krytyków uznanego za świadectwo obyczajowe tamtej epoki. Następnie pokażemy adaptację prozy Jarosława Iwaszkiewicza, czyli 'Brzezinę' (1970), piękny i skłaniający do zadumy film o śmierci i nieuchronności przemijania".

Reklama

"Wspólnie z widzami przypomnimy sobie wielkie kreacje aktorów grających w 'Smudze cienia' (1976), gdzie conradowskie 'tak trzeba' wybrzmi ponownie, a kostiumy do filmu, przygotowane przez Krystynę Zachwatowicz nie będą jedynie zwykłymi rekwizytami, a być może stanowić będą pretekst do rozmowy na temat trudnej pracy kostiumografa na planie filmowym. Krystyna Zachwatowicz raz jeszcze wcieli się w rolę charakternej i błyskotliwej Kazi w 'Pannach z Wilka' (1979), raz jeszcze obejrzymy wspólnie to na wskroś przepełnione doświadczeniami egzystencjalnymi dzieło Wajdy" - piszą organizatorzy.

Zdjęcie Filmy Andrzeja Wajdy od 22 stycznia / Muzeum Manggha / materiały prasowe

Harmonogram pokazów

22 stycznia, g. 18.00

"Niewinni czarodzieje", prelegent Mateusz Demski



5 lutego, g. 18.00

"Brzezina", prelegentka Joanna Najbor



19 lutego, g. 18.00

"Smuga cienia", prelegentka Anita Piotrowska



5 marca, g. 18.00

"Panny z Wilka", prelegent Michał Oleszczyk