Filmowy hołd dla Amy Winehouse. Ta rola będzie przełomem w jej karierze

"Back to Black. Historia Amy Winehouse" przedstawi pełną pasji historię niezwykłej artystki, ukazując lata spędzone w tętniącym życiem londyńskim Camden, które nazywała domem, oraz drogę do światowej sławy. Film skupi się na niezwykłym geniuszu, kreatywności, poczuciu humoru i szczerości Amy, które towarzyszyły jej we wszystkim, co robiła, a także spróbuje zrozumieć jej demony. "Back to Black. Historia Amy Winehouse" to bezkompromisowe spojrzenie na współczesną machinę sławy i wielki hołd dla wyjątkowego talentu, który zdarza się raz na pokolenie.

Główną rolę w filmie zagrała wschodząca gwiazda kina Marisa Abela ("Branża"). Na ekranie partnerują jej m.in. zdobywca nagrody BAFTA Jack O'Connell jako Blake Fielder-Civil, Eddie Marsan jako Mitch Winehouse, Juliet Cowan jako Janis Winehouse oraz nominowana do Złotego Globu i Oscara Lesley Manville jako babcia Amy, Cynthia. Film wyreżyserowany przez Sam Taylor-Johnson, uznaną artystkę wizualną i reżyserkę ("Pięćdziesiąt twarzy Greya"), został wyprodukowany przez Studiocanal oraz Monumental Pictures, przy pełnym wsparciu wytwórni muzycznych Universal Music Group oraz SONY Music Publishing.

Marisa Abela jako Amy Winehouse

W "Back to Black. Historia Amy Winehouse" usłyszymy wiele przebojów muzycznej legendy w wykonaniu samej Marisy Abeli . Reżyserka filmu, Sam Taylor-Johnson mówi: "Odkrycie tak dużego talentu jak Marisa zdarza się niezwykle rzadko. W chwili, gdy spojrzała prosto w obiektyw kamery na pierwszym przesłuchaniu, wiedziałam, że jest idealną aktorką do roli Amy Winehouse. Włożyła w to niezwykle ogromną pracę, dbając o każdy szczegół, codziennie trenując godzinami, aby móc śpiewać przez cały film. Ona nie wciela się w Amy, ona ją uosabia".

Amy Winehouse to jedna z największych artystek w historii, która sprzedała ponad 30 milionów płyt na całym świecie, a jej utwory w serwisach streamingowych generują dziś ponad 80 milionów odtworzeń miesięcznie. Słynny drugi album brytyjskiej artystki "Back to Black" z 2006 roku przyniósł jej światową sławę oraz 5 nagród Grammy, w tym Nagrodę Roku i Piosenkę Roku za hitowy singiel "Rehab".



Sam Taylor-Johnson to wielokrotnie nagradzana reżyserka i artystka wizualna, która w 2015 roku wyreżyserowała światowy hit "Pięćdziesiąt twarzy Greya" z Dakotą Johnson i Jamie Dornanem w rolach głównych. W jej dorobku znajduje się także uznany film biograficzny o słynnym Beatlesie "John Lennon. Chłopak znikąd" i dramat "Milion małych kawałków" z Aaronem Taylorem-Johnsonem w roli głównej.



Plakat filmu "Back to Black. Historia Amy Winehouse"

Autorem scenariusza jest wielokrotnie nagradzany Matt Greenhalgh, znany z filmu "Control" o frontmanie Joy Division Ianie Curtisie, który ponownie połączył siły z Sam Taylor-Johnson po ich wspólnej pracy nad filmem "John Lennon. Chłopak znikąd" w 2009 roku. W 2018 roku był nominowany do nagrody BAFTA za film "Gwiazdy nie umierają w Liverpoolu".



Za produkcję muzyczną odpowiada Giles Martin ("Rocketman", "The Beatles: Get Back"), zaś za casting Nina Gold ("1917", "Psie pazury").