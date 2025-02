Filmowy hit Netfliksa wraca w 2025 roku. Fani sensacji czekali na to od lat

"The Old Guard 2": o czym opowiada pierwsza część filmu?

"Pod dowództwem wojowniczki imieniem Andy (Charlize Theron), sekretna grupa najemników od stuleci chroni świat śmiertelników. Kiedy zespół podejmuje się nowej misji ratunkowej i ich nadzwyczajne zdolności zostają nagle ujawnione, Andy i Nile (Kiki Layne), świeżo upieczony żołnierz w szeregach grupy, muszą wyeliminować zagrożenie ze strony ludzi, którzy za wszelką cenę chcą zawładnąć ich mocą i zarobić na tym fortunę".

Reklama

"The Old Guard 2": druga część już w tym roku

W drugiej części filmowej ekranizacji popularnego komiksu Grega Rucki zobaczymy nowe nazwiska. Do obsady "The Old Guard 2", jak poinformowano w piątek, dołączają Uma Thurman ("Kill Bill") oraz Henry Golding ("Bajecznie bogaci Azjaci"). "The Old Guard": Druga część z nową reżyserką

W filmie powrócą także gwiazdy znane z pierwszego filmu: KiKi Layne, Matthias Schoenaerts, Marwan Kenzari, Luca Marinelli, Veronica Ngo oraz Chiwetel Ejiofor. Za scenariusz odpowiada twórca komiksu, czyli Greg Rucka. Reżyserką obrazu jest Victoria Mahoney ("Kraina Lovecrafta").

"The Old Guard 2":

"Zajrzyj za kulisy "The Old Guard 2" - wciągającego filmu akcji, który pojawi się w Netflix w 2025 r. Wypatruj nowych twarzy i jednego szokującego powrotu" - czytamy na oficjalnym kanale YouTube Netfliksa, gdzie zamieszczono materiał filmowy zza kulis drugiej części filmowego hitu.

Zobacz też: Historia jednego filmu: jak powstawał kultowy "Obcy"?