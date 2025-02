Historia jednego filmu: jak powstawał kultowy "Obcy"?

"Obcy" to idealnie zbalansowane i klimatyczne połączenie horroru z gatunkiem science fiction. Film rozpoczyna się, gdy siedmioosobowa załoga statku kosmicznego "Nostromo" zostaje wybudzona ze stanu hibernacji za sprawą sygnału ratunkowego dobiegającego z nieznanej planety. Podczas jej przeszukiwań Kane znajduje pomieszczenie wypełnione olbrzymimi jajami. Jedno z nich otwiera się, a mężczyznę atakuje znajdujący się w nim kosmita, wyglądający na połączenie homara i płaszczki. Stwór przyczepia się do twarzy Kane'a. Mimo prób załodze nie udaje się oswobodzić kolegi. W końcu stworek sam odpada i obumiera. Wszystko wydaje się wracać do normy, dopóki podczas posiłku Kane nie zaczyna wić się z bólu. Nagle z jego klatki piersiowej wychodzi kolejny kosmita, który wkrótce zacznie szybko rosnąć i polować na członków załogi statku.

Jak "Obcy" dostał zielone światło?

Był rok 1976. Właśnie skasowano projekt Alejandro Jodorovsky'ego "Dune", przy którym jako kierownik efektów specjalnych pracował Dan O'Bannon. Niefortunne wydarzenie pozostawiło go z problemami finansowymi, dlatego szukał sposobu na wyratowanie się z trudnej sytuacji. Wspólnie ze swoim współlokatorem i pisarzem, Ronaldem Shusettem, wpadł na pomysł realizacji filmu science fiction, który zawierałby również elementy horroru. Wspólnie napisali scenariusz o załodze statku, która mierzy się z kosmicznym stworem. Napotkali jednak problem - "Obcego" nikt nie chciał kupić. Na to, by los się do nich uśmiechnął, musieli poczekać do maja 1977 roku, gdy na ekranach kin zadebiutowały "Gwiezdne Wojny". Przyszła moda na filmy science fiction, więc Fox zgodziło się wyprodukować projekt O'Bannona i Shusetta.

Pierwszymi osobami branymi pod uwagę na stanowisko reżysera byli Robert Altman ("M.A.S.H.") i Peter Yates ("Bullitt"), ale odmówili. Robert Aldrich ("Co się zdarzyło Baby Jane?") też wycofał z projektu. Według niego ludzie mieli szybko zapomnieć o "Obcym". W końcu Fox zwrócił się do Ridleya Scotta, który miał za sobą realizację "Pojedynku" (1997), a ten długo się nie zastanawiał i dołączył do projektu. Gdy przygotował storyboardy do produkcji, wytwórnia była pod takim wrażeniem, że podwoiła kwotę na realizację "Obcego" z 4,2 miliona dolarów do 8,4 miliona dolarów. Później Ridleyowi udało się wynegocjować kolejne 2,6 miliona podczas zagorzałej kłótni z Foxem. Podobno z emocji uderzył w stół tak mocno, że złamał sobie palec.

Zdjęcie Ridley Scott i Sigourney Weaver na planie "Obcego" / East News

Nie wszystko szło zgodnie z planem...

W trakcie kręcenia filmu wyszło więcej problemów, z którymi musiała zmierzyć się ekipa. Skafandry kosmiczne, w których w dużej części scen występowali aktorzy, były niezwykle ciężkie i duszne. Wiele osób mdlało na planie przez co zdjęcia musiały być przerywane lub realizowane na nowo. Do sceny, w której załoga eksploruje planetę, zatrudniono dzieci, by w łatwy sposób zrobić wrażenie dysproporcji - dzięki małym aktorom planeta wydawała się być ogromna. Niestety ich też nie ominął problem z niekomfortowym kostiumem.

Wszyscy bardzo dobrze pamiętamy futrzaka, który towarzyszy załodze Nostromo w podróży. Okazuje się, że wiernego kompana w rzeczywistości odgrywały cztery koty, a największym problemem ekipy filmowej była scena, w której czworonóg miał syczeć. Gdy kręcono to ujęcie, by zachęcić kota do współpracy, ekipa pokazała mu... owczarka niemieckiego i futrzak odegrał swoją rolę tak, jak było to zaplanowane. Kot stanowił też problem dla aktorki odgrywającej główną postać kobiecą, Sigourney Weaver - a przynamniej tak jej się wydawało. Przez wiele dni planu zdjęciowego myślała, że ma uczulenie na zwierzę, jednak jak się później okazało - alergia spowodowana była specjalnym środkiem, którego charakteryzatorzy używali na jej ciele, by wyglądała na spoconą.

Ridley Scott dwoił się i troił, by przy niewystarczającym budżecie osiągnąć jak najlepsze efekty. Nikt nie chciał, by "Obcy" wyglądał jak film klasy B. Zasugerował, by sceny z jajami kosmitów kręcić... do góry nogami - dzięki temu śluz miał wyglądać bardziej naturalnie. Wiele scen kręcił "z ręki", by wydawało się, że przestrzenie, w których realizowano film, były jak największe. Posunął się nawet do tego, że do jednej ze scen pożyczył kolorowe lasery od znanego zespołu rockowego "The Who", który akurat przygotowywał się do zbliżającego występu w sąsiadującej hali.

Zdjęcie Ridley Scott (z lewej) na planie filmu "Obcy" / East News

Sama postać ksenomorfa została zaprojektowana przez nieznanego wówczas szwajcarskiego artystę H.R. Gigera, który wcześniej współpracował ze scenarzystą "Obcego" przy innym projekcie. Jego rysunki były tak realistyczne i niepokojące, że gdy trafił do Stanów, zostały zatrzymane na lotnisku w Los Angeles. Don O'Bannon musiał osobiście pojawić się w porcie lotniczym i przekonać strażników, że projekty są materiałem do nowego filmu science fiction.

"Obcy" zyskał miano kultowego filmu

Pomimo licznych przeszkód finalnie "Obcy" powstał i wywołał niemałe poruszenie wśród krytyków i publiczności. Podobno podczas pierwszych seansów niektórzy wybiegali z sal kinowych do łazienek, inni musieli przesiadać się do rzędów znajdujących się dalej od ekranu. Efekty specjalne zrealizowane w produkcji dla niektórych widzów były po prostu zbyt mocne.

Wielu krytyków dostrzegło w tym dziele ducha horroru gotyckiego, w którym Obcy staje się upiorem polującym na ludzi w pełnym mrocznych korytarzy, ponurym Nostromo (odpowiedniku murów gotyckiego zamku). Film wprowadził na ekran silną postać kobiecą, choć w pierwszej wersji scenariusza, grana przez Sigourney Weaver główna bohaterka Ripley miała być mężczyzną. Dzięki tej decyzji, przetarte zostały szlaki dla kolejnych dzielnych, zaradnych bohaterek.

Film Ridleya Scotta przez lata osiągnął status kultowego i doczekał się szeregu kontynuacji. Powstały kolejne części "Obcego" m.in. Obcy - decydujące starcie" (1986, reż. James Cameron) i "Obcy 3" (1992, reż. David Fincher). Stworzono też crossoverowe produkcje, które łączą Obcego z Predatorem. W tym roku zadebiutuje serial z uniwersum o tytule "Obcy: Ziemia".

Zdjęcie Sigourney Weaver, Yaphett Kotto i Harry Dean Stanton w filmie "Obcy - Ósmy pasażer Nostromo" / AKPA

