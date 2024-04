Filmowe nowości na Netfliksie. Ten horror to cichy hit, który musisz nadrobić

Oprac.: Justyna Miś Wiadomości

Netflix zadbał o to, by subskrybenci platformy mieli co oglądać w majówkę. Wkrótce do biblioteki giganta streamingowego zostaną dodane filmowe hity sprzed lat i nie tylko. Wśród nich horrorowy cichy hit z 2022 roku z Billem Skarsgardem w obsadzie.

Zdjęcie Georgina Campbell w filmie "Barbarzyńcy" / COLLECTION CHRISTOPHEL © BoulderLight Pictures / East News