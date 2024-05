"Filmowe myśli. Kino lekcje" w Gdyni. Coś więcej niż tylko rozrywka

"Filmowe myśli. Kino lekcje": Ważny projekt edukacyjny

"Filmowe myśli. Kino lekcje" to projekt edukacyjny skierowany do uczniów oraz nauczycieli ze szkół ponadpodstawowych. Działania, prowadzone przez Pomorską Fundację Filmową w Gdyni od 2021 roku, mają rozwijać u młodzieży zainteresowanie kinem, a nauczycieli - inspirować do urozmaicania zajęć szkolnych za pomocą filmów.

Kolejną odsłonę projektu rozpoczną jesienią "Filmowe lekcje wychowawcze" - cykl sześciu warsztatów dla nauczycieli, rozwijający ich kompetencje w zakresie wykorzystania filmu jako narzędzia edukacyjnego i wychowawczego. Program "Filmowych lekcji wychowawczych" łączy elementy psychologii społecznej, pedagogiki oraz filmoznawstwa. Skupia się na analizowaniu trudnych emocji wśród uczniów oraz wspieraniu ich relacji rówieśniczych w szkole, przy jednoczesnym wykorzystaniu do tego odpowiednich treści filmowych.

Autorką koncepcji warsztatów oraz ich prowadzącą jest dr Joanna Zabłocka-Skorek - filmoznawczyni, edukatorka, nauczycielka, dyrektorka Interdyscyplinarnego Programu Edukacji Medialnej i Społecznej "KinoSzkoła" oraz prezeska fundacji "KinoSzkoła".

"Filmowe myśli. Kino lekcje": Gdzie i kiedy odbędą się warsztaty?

Warsztaty odbędą się w Gdyńskim Centrum Filmowym w wybrane weekendy września, października i listopada 2024 roku.

Rejestracja uczestników potrwa do 30 czerwca. Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Pełny program i harmonogram warsztatów oraz szczegóły dotyczące zapisów są dostępne na stronie www.fundacjafilmowa.pl.

Równolegle - w październiku i listopadzie 2024 roku - w Gdyńskim Centrum Filmowym odbędą się kinolekcje dla młodzieży. Ich uczestnicy będą mogli ponownie zobaczyć filmowe hity z ostatnich lat: "Elvis" , "Barbie" , "Spider-Man: Poprzez multiwersum" i "Asteroid City" - a następnie, wspólnie z krytyczką i edukatorką filmową Kają Klimek, poddać je analizie i dostrzec tam coś więcej niż tylko rozrywkę.

Więcej szczegółów już wkrótce.

Projekt "Filmowe myśli. Kino lekcje" dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury - państwowego funduszu celowego, Państwowego Instytutu Sztuki Filmowej oraz Miasta Gdynia.