"Dzika Noc"

David Harbour występuje w tym emocjonującym świątecznym thrillerze o drużynie najemników, którzy w Wigilię biorą grupę ludzi za zakładników, nie spodziewając się, że ich największym przeciwnikiem będzie Święty Mikołaj. Producent filmów akcji David Leitch we współpracy ze scenarzystami serii "Sonic the Hedgehog" (Patrickiem Caseyem i Joshem Millerem) wnosi do klasycznego świątecznego nastroju dreszczyk emocji i pokazuje, dlaczego ten Mikołaj wcale nie jest taki święty.

"Babylon"

" Babylon " to widowiskowy film w reżyserii Damiena Chazelle’a osadzony w Los Angeles lat 20. XX w. Główne role grają w nim Brad Pitt, Margot Robbie i Diego Calva, a towarzyszą im m.in. Jovan Adepo, Li Jun Li i Jean Smart. To pełna przepychu opowieść o wzlotach i upadkach gwiazd dekadenckiego i pozbawionego moralności Hollywood sprzed 100 lat.

"Kot w butach: Ostatnie życzenie"

Kot w Butach odkrywa, że jego pasja do przygód zbiera swoje żniwo. Wykorzystał osiem ze swoich dziewięciu żyć, zostało mu już tylko jedno. Kot wyrusza w epicką podróż, aby odnaleźć mityczne Ostatnie Życzenie i odzyskać dziewięć żyć.

"M3GAN"

W filmie "M3GAN", opartym na historii mistrza horroru Jamesa Wan, Allison Williams występuje w roli Gemmy, genialnej inżynierki w firmie produkującej zabawki, która przy użyciu sztucznej inteligencji opracowuje M3GAN. Realistyczna lalka zostaje zaprogramowana jako najwspanialsza towarzyszka dziecka i największy sojusznik rodzica. Kiedy Gemma niespodziewanie zostaje opiekunką swojej osieroconej siostrzenicy, postanawia skorzystać z pomocy prototypu M3GAN – a decyzja ta przynosi niewyobrażalne konsekwencje.

"Marcel Muszelka w różowych bucikach"

Kiedy starający się przebić filmowiec Dean wprowadza się do wynajętego na Airbnb mieszkania, szybko odkrywa, że nie jest sam. Mieszka tam już Marcel, urocza mała muszelka, wraz ze swoją babcią Connie i kłaczkiem Alanem. Niegdyś należeli do licznej społeczności muszli, ale teraz Marcel i Connie żyją samotnie, jako jedyni ocaleni z tajemniczej tragedii. Zauroczony nowym, niezwykłym przyjacielem, Dean zaczyna filmować Marcela i jego babcię, zdobywając błyskawiczną sławę w Internecie, która na zawsze zmienia ich życie. Ale czy nowo odkryte poczucie możliwości i rzesza superfanów wystarczą, by Marcel odnalazł utraconą rodzinę?

"Baywatch. Słoneczny patrol"

"Baywatch. Słoneczny patrol" opowiada historię pełnego poświęcenia ratownika Mitcha Buchannona (Johnson), który wchodzi w konflikt z zuchwałym nowym członkiem drużyny (Efron). Razem odkrywają lokalny spisek przestępców, który zagraża przyszłości zatoki. W rolach głównych Dwayne Johnson, Zac Efron, Priyanka Chopra, Alexandra Daddario, Kelly Rohrbach, Ilfenesh Hadera i Jon Bass.

"Cast Away: Poza światem"

W filmie "Cast Away: Poza światem" zdobywca Oscara Robert Zemeckis i dwukrotny zdobywca Oscara® Tom Hanks biorą pod lupę dobrodziejstwa i okrucieństwa losu oraz siłę przetrwania ludzkiego ducha. Hanks gra Chucka Nolanda, inżyniera firmy kurierskiej FedEx, którego życiem osobistym i zawodowym rządzi zegar. Dynamiczna praca przenosi go, często w trybie pilnym, do odległych miejsc i odciąga od jego dziewczyny Kelly (Helen Hunt). Szaleńcze życie Chucka nagle zwalnia, gdy wskutek katastrofy lotniczej trafia na samotną wyspę – w najbardziej odludne miejsce, jakie można sobie wyobrazić.

"Szczęki"

Pierwszy współczesny hit filmowy od zdobywcy Oscara reżysera Stevena Spielberga. Kiedy u wybrzeży Nowej Anglii żarłacz biały zaczyna polować na ludzi, lokalny komendant policji, ekspert od rekinów i doświadczony rybak wyruszają w niebezpieczną podróż, by dopaść zwierzę. Oparty na bestsellerze Petera Benchleya i nominowany do czterech Oscarów, w tym za najlepszy film, klasyk do tej pory przyprawia o dreszcze amatorów wody. W rolach głównych laureat Oscara® Richard Dreyfus oraz nominowani do Oscara Roy Scheider i Robert Shaw.

"Mamma Mia! Here We Go Again"

Dekadę po tym, jak rozśpiewany i roztańczony film "Mamma Mia!" podbił serca widzów na całym świecie, oryginalna obsada powróciła w zupełnie nowym musicalu opartym na piosenkach zespołu ABBA. Laureatka Oscara® Meryl Streep ponownie wcieliła się w rolę Donny, a Amanda Seyfried znów zagrała jej córkę Sophie. Pierce Brosnan, Stellan Skarsgård i zdobywca Oscara Colin Firth powracają jako trzej potencjalni ojcowie Sophie – Sam, Bill i Harry. Cofając się w czasie, "Mamma Mia! Here We Go Again" pokazuje, jak wydarzenia i związki Donny w przeszłości nadal wpływają na teraźniejszość.