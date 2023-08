"Żegnaj, moja konkubino" wróci na ekrany w oryginalnej wersji

Akcja filmu "Żegnaj, moja konkubino" rozpoczyna się w 1924 roku, gdy mały Douzi zaczyna naukę w słynnej chińskiej szkole operowej. Zaprzyjaźnia się tam z odważnym Shitou, który staje się jego obrońcą. Po latach obaj zdobywają sławę, wcielając się w role króla Chu i jego konkubiny. Akcja filmu rozgrywa się na przestrzeni pięćdziesięciu lat począwszy od przewrotu Czang Kaj-szeka aż po zakończenie rewolucji kulturalnej. Chińska produkcja była nominowana do dwóch Oscarów: dla najlepszej produkcji zagranicznej oraz za najlepsze zdjęcia.

"Jest to jeden z najbardziej wpływowych filmów XX wieku. Jesteśmy szczęśliwi, że wprowadzimy do kin to arcydzieło, które zaprezentujemy we wspaniałej wersji 4K. Dzięki temu widzowie po raz pierwszy zyskają możliwość zobaczenia niesamowitych scenografii i kostiumów w niedostępnej wcześniej jakości. Będzie to również oryginalna wersja 'Żegnaj, moja konkubino', zanim film został ocenzurowany" - ogłosił Michael Rosenberg z firmy dystrybutorskiej Film Movement.

Nową, odrestaurowaną wersję filmu Chena będzie można oglądać w amerykańskich kinach od 22 września. Później dzieło trafi na nośniki i streamingi, więc będą mogli je zobaczyć także polscy widzowie.