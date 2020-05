Filmowcy wezmą udział w festiwalu w Wenecji?

Festiwal filmowy w Wenecji to jedna z niewielu wielkich imprez, której tegoroczna edycja może odbyć się zgodnie z planem. Jego organizatorzy postanowili jednak sprawdzić, czy twórcy filmów są zainteresowani uczestnictwem w tym wydarzeniu. Dlatego wysyłają do nich specjalny list.

Dyrektor artystyczny festiwalu w Wenecji Alberto Barbera rozesłał do filmowców z całego świata specjalny list /Dominique Charriau /Getty Images

Ostateczna decyzja w kwestii organizacji tegorocznej edycji festiwalu w Wenecji ma być podjęta pod koniec maja. Zanim do tego dojdzie, dyrektor artystyczny festiwalu Alberto Barbera postanowił rozesłać do filmowców z całego świata specjalny list. Chce dzięki temu dowiedzieć się, ilu reżyserów, producentów i innych przedstawicieli świata kina deklaruje chęć pojawienia się w Wenecji.



"Wiemy, że to niemożliwe, aby zaplanować imprezę bez wiedzy na temat tego, czy nasz festiwal będzie okazją do tchnięcia nowego życia w świat filmu i zapewnienia, że kino wciąż istnieje. Nawet w tych trudnych czasach. Wiemy dobrze, że żaden z festiwali nie odbędzie się na identycznych zasadach jak te z przeszłości. Będziemy musieli liczyć się z ograniczeniami i środkami ostrożności: zmniejszeniem liczby wyświetlanych filmów oraz zmniejszeniem akredytowanych na festiwalu twórców i dziennikarzy" - napisał w liście cytowanym przez portal "Variety" Barbera.



Zwrócił się w nim również z prośbą o to, by adresaci listu zadeklarowali, czy planują pojawić się na tegorocznym festiwalu.

Barbera oczekuje na odpowiedzi do 10 maja. Wcześniej zapewniał, że festiwal filmowy w Wenecji nie zostanie przekształcony w wydarzenie wirtualne. Treść wysłanego listu sugeruje jednak, że rozważana jest możliwość zorganizowania pokazów na specjalnie przygotowanej platformie online dla twórców, którzy nie będą w stanie pojawić się we Włoszech.

Tegoroczny festiwal filmowy w Wenecji ma się odbyć od 2 do 12 września.