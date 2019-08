Filmowa biografia Elvisa Presleya w październiku 2020

Wytwórnia Warner Bros. ustaliła datę premiery filmowej biografii Elvisa Presleya. Film, w którym w roli głównej wystąpi Austin Butler, wejdzie na ekrany kin 1 października 2020 roku.

Jak spisze się w głównej roli Austin Butler? / Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic /Getty Images

Rolę króla rock'n'rolla w biograficznym filmie Baza Luhrmanna zagra Austin Butler, 27-letni aktor, który ostatnio zagrał u Quentina Tarantino w "Pewnego razu... w Hollywood" oraz w "Truposze nie umierają" Jima Jarmuscha. Butler uwielbia tworzyć oraz nagrywać muzykę. Grę na gitarze rozpoczął w wieku 13 lat, a na pianinie w wieku 16 lat.



Reklama

W 2005 roku, po występach w kilku programach telewizyjnych, Butler otrzymał pierwszą poważniejszą rolę w serialu Nickelodeona - "Szkolny poradnik przetrwania", w którym występował przez dwa sezony. Dzięki temu jego kariera aktorska nabrała tempa. W lipcu 2009 roku wystąpił wspólnie z Ashley Tisdale w filmie przygodowym "Obcy na poddaszu". Tego samego lata zagrał wraz z Alexą Vegą w krótkim, lecz popularnym serialu "Ruby & The Rockits". Do 2014 roku aktor grał też jedną z głównych ról w serialu "Pamiętniki Carrie".

Inną ważną rolę w filmie, menadżera Elvisa, "Pułkownika" Toma Parkera, zagra dwukrotny laureat Oscara Tom Hanks. Parker był jednym z najbardziej znanych impresario w historii muzyki. Odkrył Elvisa, gdy ten był jeszcze nieletni i namówił koncern RCA, aby za 40 tysięcy dolarów wykupiła go z lokalnej wytwórni Sun Records.

Człowiek o tajemniczym pochodzeniu, odpowiedzialny był za międzynarodową karierę muzyczną i filmową króla rock and rolla, z której czerpał 50 procent zysków. Chociaż impresario utrzymywał, że jest Amerykaninem, okazało się, że urodził się w Holandii. W rodzinnym kraju Parker miał być zamieszany w zabójstwo. Fakt ten może tłumaczyć niechęć menadżera do europejskich podróży, która uniemożliwiła Presleyowi koncerty na naszym kontynencie. Parker zmarł w 1997 roku w wieku 87 lat.

Reżyserem filmu będzie Baz Luhrmann, znany z takich produkcji jak "Romeo i Julia" (1996), "Moulin Rouge!" (2001), "Australia" (2008) i "Wielki Gatsby" (2013).

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Wielki Gatsby" [trailer]

"Wiedziałem, że nie zrobię filmu, jeżeli nie znajdziemy odpowiedniego aktora, który będzie miał zarówno wewnętrzną wrażliwość i zdolności wokalne tej niezrównanej gwiazdy. W całym procesie ważne było dla mnie to, że spotkałem tak szeroki wachlarz talentów. Słyszałem o Austinie Butlerze dzięki wyróżniającej go roli u boku Denzela Washingtona w 'The Iceman Cometh' na Broadwayu, a po testach ekranowych, warsztatach muzycznych i performerskich wiedziałem, że znalazłem kogoś, kto może ucieleśniać ducha jednej z najbardziej znanych postaci w muzycznym świecie" - skomentował swój wybór reżyser. O główną rolę ubiegali się także Harry Styles, Ansel Elgort, Aaron Taylor-Johnson oraz Miles Teller.