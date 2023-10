Film Taylor Swift na tydzień przed premierą zarobił już 100 milionów dolarów

Dokładnie za tydzień, 13 października bieżącego roku, do kin trafi koncertowy film zatytułowany „Taylor Swift: The Eras Tour”. To produkcja, z którą bali zmierzyć się twórcy filmu „Egzorcysta: Wyznawca”, dlatego przełożyli premierę swojego dzieła. Jak się okazuje – zupełnie słusznie. Zainteresowanie filmem Taylor Swift jest ogromne. Zyski z przedsprzedaży biletów przekroczyły już kwotę 100 milionów dolarów.

Taylor Swift / Michael Buckner/Variety /Getty Images