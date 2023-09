Taylor Swift zarobiła w przedsprzedaży więcej od superbohaterskich megahitów pokroju "Doktora Strange'a w multiwersum obłędu" (60 milionów) i "Batmana" (42 miliony). Rekord w tej kategorii wciąż należy do filmu "Spider-Man: Bez drogi do domu", który zgromadził przed swoją premierą aż 120 milionów dolarów.

Jak wskazuje portal "Deadline", "The Eras Tour" zbliża się lub przekroczyło sumy pieniędzy, które inne filmy koncertowe zebrały przez cały okres swej obecności na ekranie.

"Hannah Montana and Miley Cyrus: Best of Both Worlds Concert" zarobiło nieco ponad 65 milionów dolarów, "Justin Bieber: Never Say Never" 73 miliony, a "Michael Jackson’s This Is It" 72 miliony.

Film wejdzie do amerykańskich kin w czwartek 12 października. Będzie grany tylko w weekendy oraz w Halloween. Jego premierę ogłoszono pod koniec sierpnia 2023 roku.

Zaraz zareagowały na to wytwórnie filmowe, które przeniosły daty premier swoich filmów, by nie konkurować ze Swift. Zdecydowali się na to między innymi twórcy horroru "Egzorcysta: Wyznawca".