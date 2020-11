Film "Śniegu już nigdy nie będzie" w finale Arab Critics' Award

Film Małgorzaty Szumowskiej i Michała Englerta "Śniegu już nigdy nie będzie" znalazł się w finale drugiej Arab Critics' Award dla Najlepszego Europejskiego Filmu 2021 - poinformował w piątek na Twitterze Polski Instytut Sztuki Filmowej (PISF).

Alec Utgoff w filmie "Śniegu już nigdy nie będzie" /Kino Świat/Lava Films, Match Factory Productions /materiały prasowe

Jak wyjaśniono na stronie PISF, dwa pozostałe obrazy, które weszły do finału to "Aida" Jasmili Zbanić (koprodukcja ośmiu państw, w tym Polski) oraz niemiecki "Undine" w reż. Christiana Petzolda.



Przypomniano, że Arab Critics' Award dla Najlepszego Filmu Europejskiego to wspólna inicjatywa European Film Promotion i Arab Cinema Center powstała w 2019 r. Laureatką pierwszej Arab Critics' Award została Labina Mitevska, producentka i aktorka macedońskiego filmu "Bóg istnieje, a jej imię to Petrunia".



W jury nagrody, któremu przewodniczy Ola Kamel Al-Sheikh, zasiada 54 opiniotwórczych arabskich krytyków filmowych z 14 krajów. Tegorocznym partnerem wydarzenia jest Cairo International Film Festival, podczas którego w grudniu zostanie ogłoszony zdobywca nagrody.

"Śniegu już nigdy nie będzie" to polski kandydat do Oscara w kategorii Najlepszy Pełnometrażowy Film Międzynarodowy i pierwszy polski film od pięciu lat, który znalazł się w Konkursie Głównym festiwalu w Wenecji.

"Film Małgorzaty Szumowskiej i Michała Englerta był ponadto prezentowany w ramach pokazów marketowych na TIFF Industry w Toronto, a także znalazł się w konkurach 28. EnergaCAMERIMAGE oraz 45. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych" - napisano w informacji.

W obsadzie filmu znaleźli się: Alec Utgoff, Maja Ostaszewska, Agata Kulesza, Weronika Rosati, Katarzyna Figura, Andrzej Chyra, Łukasz Simlat i Krzysztof Czeczot.

"Pewnego mglistego poranka w mieście pojawia się On - atrakcyjny mężczyzna z prawdziwego, egzotycznego wschodu. Żenia, bo tak brzmi jego imię, ma dar. Jego ręce leczą, a oczy zaglądają w dusze samotnych kobiet" - czytamy w opisie filmu.

"Mężczyzna zatrudnia się jako masażysta na bogatym osiedlu pod miastem. Pracując dla ludzi odgrodzonych murem od +gorszego+ świata, poznaje ich historie i osobiste dramaty. Wkrótce niezwykłe zdolności Żeni odmienią życie każdego z nich" - napisano.

Zdjęcia do filmu zrealizował Michał Englert. Za montaż odpowiadają Jarosław Kamiński i Agata Cierniak, a za dźwięk - Kacper Habisiak, Marcin Kasiński i Marcin Jachyra. Scenografię przygotowała Jagna Janicka, a kostiumy - Katarzyna Lewińska.