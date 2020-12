Film „Śniegu już nigdy nie będzie” typowany na jednego z kandydatów do Oscara

Choć do zaplanowanej na 25 kwietnia 2021 roku ceremonii rozdania Oscarów zostało jeszcze pięć miesięcy, to tzw. giełda oscarowa trwa w najlepsze. Zagraniczny portal „The Playlist” wziął pod lupę produkcje zgłoszone do rywalizacji o statuetkę dla najlepszego filmu międzynarodowego. Wśród faworytów wymieniany jest polski film „Śniegu już nigdy nie będzie”. Jednak przynajmniej trzy inne filmy mają według tej prognozy większe szanse na sukces.

15 marca 2021 roku ogłoszone zostaną nominacje do Oscarów. W kategorii dla najlepszego filmu międzynarodowego nominowanych zostanie pięć tytułów. Wcześniej ogłoszona zostanie lista dziesięciu filmów, spośród których wybranych będzie tych pięć pozycji. I właśnie pod kątem obecności wśród dziesięciu tytułów z szansami na Oscara autorzy "The Playlist" rozpatrują szanse poszczególnych produkcji. Przy czym warto pamiętać o tym, że nie wszystkie kraje zgłosiły już swoje filmy.



Największe szanse na znalezienie się na tzw. shortliście mają zdaniem "The Playlist" trzy tytuły. Pierwszy to grecki film "Niepamięć". Według opisu festiwalowego jest to opowieść o nieprzewidywalnej, rozprzestrzeniającej się pandemii, która powoduje u ludzi nagłą amnezję. Mężczyzna zostaje objęty programem leczenia, który ma pomóc mu zbudować nowe życie. Terapia polegać ma na wykonywaniu codziennych czynności zaleconych przez lekarzy na kasecie magnetofonowej i uchwycenie tych nowych wspomnień za pomocą polaroidu. Wyreżyserowana przez Christosa Nikou "Niepamięć" to koprodukcja grecko-polska. Jednym z producentów jest Polski Instytut Sztuki Filmowej.

Kolejnym filmem wśród produkcji z największymi szansami na nominację jest wyreżyserowany przez Thomasa Vinterberga duński komediodramat "Na rauszu" z Madsem Mikkelsenem w roli głównej. Opowiada on o grupie przyjaciół, którzy są przekonani o tym, że drobna dawka wypijanego codziennie alkoholu pomaga lepiej funkcjonować w świecie.



Z kolei trzecią produkcją wyróżnioną przez portal "The Playlist" jest rumuński dokument "Kolektyw", którego bohaterami są dziennikarze śledczy odkrywający masowe oszustwa w rumuńskim systemie opieki zdrowotnej.

"Śniegu już nigdy nie będzie" Małgorzaty Szumowskiej i Michała Englerta znalazł się w drugiej grupie filmów, które mogą oczekiwać miejsca na shortliście. Razem z nim jest dwanaście innych produkcji, w tym czeski kandydat, którym jest wyreżyserowany przez Agnieszkę Holland "Szarlatan". Obok nich na liście znalazły się jeszcze filmy z Bośni i Hercegowiny ("Aida"), Francji ("My dwie"), Gruzji ("Beginning"), Gwatemali ("Płacząca kobieta"), Włoch ("Notturno"), Wybrzeża Kości Słoniowej ("Noc królów"), Japonii ("Prawdziwe matki"), Meksyku ("Już mnie tu nie ma"), Rosji ("Drodzy towarzysze!"), Szwajcarii ("My Little Sister") i Ukrainy ("Atlantis").