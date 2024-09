Film pozwolił uporać się jej z bolesną stratą. "Oczyszczające doświadczenie"

"The Last Showgirl" z premierą na festiwalu w Toronto

W piątek na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Toronto odbyła się premiera filmu w reżyserii Gii Coppoli zatytułowanego "The Last Showgirl". W główne role wcielają się Jamie Lee Curtis, Pamela Anderson oraz Billie Lourd. Lourd, znana z takich produkcji jak serial "Królowe krzyku" czy nowej trylogii "Gwiezdnych wojen", to córka Carrie Fisher i wnuczka Debbie Reynolds.

"The Last Showgirl": Film pomógł Billie Lourd

Młoda aktorka w emocjonalnej przemowie opowiedziała, że realizacja filmu była dla niej oczyszczającym doświadczeniem, które pozwoliło jej lepiej zrozumieć mamę i babcię.

"Płakałam za kulisami, wybaczcie" - przywołuje spotkanie z aktorką przed premierowym seansem Entertainment Weekly.

"Ten film wiele dla mnie znaczy" - mówiła Billie Lourd. "Kiedy spotkałam Gię, rozmawiałam z nią o relacji mojej mamy z babcią. Możliwość zagrania mojej postaci w tym filmie była dla mnie oczyszczająca. Czułam jakby Shelly [postać, w którą wciela się Pamela Anderson - przyp. red.] była moją babcią, a ja grałam moją mamę".

"Bardziej zrozumiałam jaka była moja mama i to było to piękne doświadczenie. Możliwość zagrania tej relacji z Pamelę była darem (...)".

Carrie Fisher, czyli księżniczka Leia z "Gwiezdnych wojen" zmarła 27 grudnia 2016 roku na zawał serca. Miała 60 lat. Jej matka Debbie Reynolds odeszła dzień później - przyczyną śmierci był udar. Bille Lourd miała wtedy 24 lata.

