Film o Romy Schneider "3 dni w Quiberon" oraz "Miss Viborg" w Kinie Pod Baranami

"3 dni w Quiberon": Film o Romy Schneider

29 maja minie 40 lat od śmierci legendarnej europejskiej aktorki Romy Schneider . Z tej okazji w Kinie Pod Baranami będzie można obejrzeć film "3 dni w Quiberon". Prezentowane na festiwalu w Berlinie w 2018 roku dzieło Emily Atef ( "Droga Molly" , "Obcy we mnie" ) to intrygujący fabularny portret ikony kina, w którą na ekranie wcieliła się Marie Bäumer (znana z filmu "Fałszerze" ), nominowana za swoją kreację do Europejskiej Nagrody Filmowej.

"3 dni w Quiberon" to fabularna impresja na temat pobytu Romy Schneider w klinice odwykowej na początku lat 80. XX wieku. Właśnie wtedy wielka gwiazda europejskiego kina - znana m.in. z roli cesarzowej Sissi - udzieliła głośnego wywiadu tygodnikowi "Stern", który rozpoczynał się od słów: "Jestem nieszczęśliwą czterdziestodwulatką, na imię mi Romy Schneider". Rok po opublikowaniu rozmowy aktorka zmarła.



Film Atef jest intymnym, czarno-białym portretem ikony kina, która otwiera się przed światem, opowiadając o dotychczas nieznanych aspektach swojego życia. Francusko-irańska reżyserka opowiada o skomplikowanych losów osób pozbawionych prywatności, od najmłodszych lat otoczonych zainteresowaniem mediów.



"Ciekawi mnie człowiek, chcę go poznawać coraz lepiej i lepiej. Moje filmy to też szansa na naukę dla mnie. Lubię patrzeć na bohaterki, kobiety w różnym wieku, w momencie przemiany, pęknięcia, nowego otwarcia. Iść za nimi w bardzo mroczne otchłanie, ale na końcu obowiązkowo znajdować światło. Nawet w przypadku filmu takiego jak ten" - mówi o swoim filmie reżyserka.

Pokaz filmu "3 dni w Quiberon" 27 maja.



"Miss Viborg": Film wyróżniony Krakowską Nagrodą Filmową Andrzeja Wajdy

Najlepsze przyjaźnie to te całkowicie niespodziewane. Główną bohaterką "Miss Viborg", debiutanckiego filmu Marianne Blicher, jest była królowa piękności, która żyje w samotności i rozgoryczeniu. Jej życie zmienia się o 180 stopni za sprawą nastoletniej Kate, która wnosi do codzienności dojrzałej kobiety zupełnie nową energię.



W filmie, która jest wzruszającą opowieścią o nietypowej przyjaźni, główne role zagrały Ragnhild Kaasgaard i Isabelli Møller Hansen.

Film podczas niedawno zakończonej edycji Festiwalu Mastercard Off Camera otrzymał główny laur imprezy: Krakowską Nagrodą Filmową Andrzeja Wajdy.



Wojciech Smarzowski, przewodniczący jury podkreślił, że nagrodę przyznano za "zafundowanie nam niesamowitej emocjonalnej podróży, którą odbywamy razem z główną bohaterką". Oprócz polskiego reżysera, w skład jury weszli też scenografka Anna Pinnock i producent David Parfitt.



Pokaz filmu "Miss Viborg" 28 maja.



