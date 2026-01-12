Film o Pierwszej Damie w polskich kinach od 30 stycznia

Film "Melania" w kinach w Polsce od 30 stycznia

Film "Melania" ukazuje dwadzieścia dni poprzedzających inaugurację prezydencką w USA w 2025 roku z perspektywy Pierwszej Damy, Melanii Trump.

"To opowieść o dwudziestu dniach mojego życia, które poprzedziły zaprzysiężenie prezydenta Stanów Zjednoczonych. Po raz pierwszy widzowie na całym świecie zostają zaproszeni do kin, aby być świadkami tak przełomowego momentu" - mówi żona prezydenta USA Donalda Trumpa.

"Oto moje prywatne, szczere spojrzenie na to, jak godzę życie rodzinne, biznes i działalność filantropijną w mojej drodze do roli Pierwszej Damy Stanów Zjednoczonych Ameryki" - wyjaśnia Melania Trump.

Dzięki filmowi "Melania" będzie można zobaczyć, jak wyglądały codzienne działania Pierwszej Damy, "od koordynowania przygotowań do inauguracji, przez udział w złożonym procesie przekazywania władzy w Białym Domu, po ponowną przeprowadzkę całej rodziny do Waszyngtonu".

Dzięki ekskluzywnym materiałom filmowym, obejmującym kluczowe spotkania, prywatne rozmowy oraz miejsca dotąd niedostępne dla kamer, dokument rzuca światło na powrót Melanii Trump do roli jednej z najbardziej wpływowych kobiet na świecie.



Za produkcję pełnometrażowego filmu odpowiada Amazon MGM Studios. Reżyserem filmu jest Brett Ratner.

"Melania" trafi na ekrany kin 30 stycznia. Dystrybutorem tytułu jest firma Forum Film.