Film na podstawie książki "365 dni" Blanki Lipińskiej trafi do kin za granicą?

Na ten film czekają wszyscy fani bestsellerowej powieści Blanki Lipińskiej "365 dni". Nie tylko w Polsce, ale także za granicą. Mieszkający za granicą rodacy piszą w Internecie, że też chcą zobaczyć ekranizację w reżyserii Barbary Białowąs. Dystrybutor nie wyklucza, że film będzie wyświetlany w innych krajach.

Na razie jednak nieznane są żadne konkrety dotyczące zagranicznej dystrybucji "365 dni". "Cały czas trwają rozmowy" - potwierdzają przedstawiciele dystrybutora filmu, firmy Next Film. Czasu zostało niewiele, bo premiera zapowiedziana jest na 7 lutego.

Ożywiona dyskusja z fanami trwa również na kanałach społecznościowych Next Filmu. W odpowiedzi na ich liczne zapytania czytamy: "Widzimy, jak dużym zainteresowaniem cieszy się film i zdajemy sobie sprawę, że wiele z Was nie ma możliwości przylecieć w tym czasie do Polski. Jesteśmy jeszcze w trakcie rozmów dotyczących dalszej dystrybucji. Poinformujemy o konkretach, jak tylko będziemy mieć potwierdzone informacje. Prosimy o jeszcze chwilę cierpliwości i dziękujemy za wyrozumiałość! (...) Rozmowy o dalszej dystrybucji są w toku, w tym dystrybucji online. Nie możemy na chwilę obecną podać jeszcze żadnych szczegółów".

"365 dni" to ekranizacja erotycznej powieści Blanki Lipińskiej pod tym samym tytułem. Jej bohaterką jest Polka Laura Biel (Anna Maria Sieklucka), która podczas wakacji na Sycylii poznaje przystojnego bossa tamtejszej mafii Massimo Torricelliego (Michele Morrone). Zostaje przez niego porwana i ma 365 dni na to, aby się w nim zakochać.

Zwiastun "365 dni" można już oglądać w kinach przed seansami filmu "Jak zostałem gangsterem. Historia prawdziwa". W Internecie zostanie on opublikowany po Nowym Roku. Premiera filmu "365 dni" już 7 lutego 2020 roku. W pozostałych rolach zobaczymy w nim Magdalenę Lamparską, Nataszę Urbańską, Grażynę Szapołowską, Natalię Janoszek, Tomasza Stockingera, Bronisława Wrocławskiego i Otara Saralidze.