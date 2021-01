Film "Listy do M.4" nie trafi do kin! Kiedy premiera online?

​"Listy do M." to najbardziej znana polska komedia romantyczna. Miliony fanów czekały na okres świąteczny, wiedząc, że przyniesie on kolejną odsłonę ich ulubionego filmu. Tak miało być również tej zimy. Niestety, pandemia pokrzyżowała te plany. Od 1 lutego film będzie można zobaczyć w internecie w serwisie Player.pl.

Tomasz Karolak w "Listach do M. 4" /Marcin Makowski /TVN

Pierwotnie czwarta część popularnej komediowej serii miała trafić na ekrany kin 4 listopada. Dystrybutor Kino Świat podjął jednak decyzję o przeniesieniu premiery "na późniejszy termin".

"Zdajemy sobie sprawę z tego, że kolejne części tej serii są przez widzów bardzo wyczekiwane, zyskały status klasyka, a dla wielu osób wyjście do kina z najbliższymi i znajomymi stało się świątecznym rytuałem. Tym bardziej pragniemy podkreślić, że nie była to dla nas łatwa decyzja. Liczymy jednak, że w obecnym czasie spotka się ona z Państwa zrozumieniem" - brzmi fragment oświadczenia producentów "Listów do M. 4".

Teraz okazało się, że film dostępny będzie wyłącznie online.



"Listy do M. 4" to dalsze losy ulubionych bohaterów, które tradycyjnie splatają się tuż przed Bożym Narodzeniem. Okres przedświąteczny przyniesie kolejne zawirowania w życiu Melchiora, Szczepana, Kariny i Wojciecha. Co dalej ze związkiem Karoliny i Filipa? Czy "Rudolfowi" uda się uciec od własnej przeszłości? Jaką rolę odegrają w tych burzliwych perypetiach nowi bohaterowie, których widzowie poznają w kolejnej odsłonie megahitu? Nieoczekiwane zauroczenie, bezinteresowni nieznajomi czy nieplanowane spotkania sprawią, że nasi bohaterowie na nową odkryją magię świąt!

Do swoich ról z poprzednich części powrócą m.in. Piotr Adamczyk i Agnieszka Dygant, jak również Tomasz Karolak, którego nową szefową zagra Magda Boczarska. Cezary Pazura pojawi się w wątku postaci granych przez Wojciecha Malajkata i Izabeli Kuny, a Vanessa Aleksander zamiesza u Borysa Szyca i Magdaleny Różczki.



W zwiastunie zobaczyć można również zapowiadanych wcześniej Eryka Lubosa, Rafała Zawieruchę, Janusza Chabiora, Annę Smołowik i Irenę Melcer.

Film "Listy do M. 4" wyreżyserował Patryk Yoka, a scenariusz napisali autorzy scenariuszy poprzednich części serii: Marcin Baczyński oraz Mariusz Kuczewski.