Film dokumentalny o Celine Dion

Rozpoczęcia prac nad filmem o Celine Dion ogłosiła firma Sony Music Entertainment's Premium Content. Dokument, który nie posiada jeszcze tytułu, wyreżyseruje Irene Taylor Brodsky.



Celine Dion: Otwarta książka dla fanów

W 2007 r. zdobyła ona nagrodę publiczności na festiwalu Sundance za najlepszy film dokumentalny, którym wybrano "Słyszeć tu i teraz" - ukazała w nim swoich głuchoniemych od urodzenia rodziców, którzy decydują się poddać operacji przywracającej im słuch. Natomiast w 2009 r. była nominowana do Oscara w kategorii najlepszy krótkometrażowy film dokumentalny za "The Final Inch".



Twórcy dokumentu uzyskali błogosławieństwo od Celine Dion. Co więcej, gwiazda weźmie udział w jego powstaniu. "Zawsze byłam otwartą książką dla moich fanów. Myślę, że Irene, z wrażliwością i przemyślaną kreatywnością, będzie w stanie pokazać wszystkim tę część mnie, której wcześniej nie widzieli. Wiem, że opowie moją historię w najbardziej szczery i serdeczny sposób" - stwierdziła w oświadczeniu kanadyjska diwa.

Symapatycy Celine wcześniej będą mogli obejrzeć film "Aline. Głos miłość", fabułę, której główna bohaterka jest wzorowana na Dion. To przede wszystkim historia miłosna, która skupia się na młodości piosenkarki oraz jej romansie ze starszym o 26 lat menadżerem Renem Angelilem.



W filmie zostanie pokazana droga artystki od występu na konkursie talentów po międzynarodową sławę. Obraz wejdzie do kin prawdopodobnie na początku przyszłego roku.