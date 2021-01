Film biograficzny o życiu Patrice'a Lumumby

Congo Rising to założona w Stanach Zjednoczonych wytwórnia filmowa, która wyprodukuje film biograficzny zatytułowany "Patrice Lumumba". Produkcja o straconym w 1961 roku pierwszym premierze Demokratycznej Republiki Konga tworzony jest również z myślą o odbudowaniu kongijskiego przemysłu filmowego.

Na razie nie wiadomo, kto zagra Patrice'a Lumumbę /Keystone/Hulton Archive /Getty Images

Jak informuje portal "Variety", zdjęcia do filmu "Patrice Lumumba" rozpoczną się w Demokratycznej Republice Kongo (DRK) już we wrześniu. Większość obsady filmu stanowić będą afrykańscy aktorzy, ale niewykluczone, że w kilku rolach najważniejszych postaci tamtego okresu wystąpią znani hollywoodzcy gwiazdorzy. Dla nich przewidziane są ewentualnie role sekretarza generalnego ONZ Daga Hammarskjolda oraz prezydenta Ghany, Kwame Nkrumaha.



Patrice Lumumba, którego Martin Luther King i Malcolm X nazwali "najwspanialszym czarnoskórym mężczyzną, jaki kiedykolwiek chodził po kontynencie afrykańskim", odegrał kluczową rolę w uzyskaniu przez DRK niepodległości z rąk belgijskich kolonizatorów. W 1960 roku został pierwszym premierem kraju. Nowe państwo szybko napotkało na kłopoty ze strony walczących o swoje wpływy w Afryce państw - Belgii, ZSRR i Stanów Zjednoczonych. Obalony podczas wojskowego zamachu stanu Lumumba trafił do więzienia, gdzie przy bierności świata został rozstrzelany.

Reklama

Casting na rolę Lumumby ma ruszyć pod koniec miesiąca. Zdjęcia do filmu kręcone będą w miejscach, w których rozegrała się ta prawdziwa historia: Onalui, Kisangani i Kinszasie. Film zostanie nakręcony w językach Tetela, Lingala i francuskim. Miejscowym koproducentem filmu będzie studio Bimpa Production.

"Trudno o lepszy moment w historii świata na przypomnienie historii Lumumby. Inspirowani jego odwagą musimy zająć się też zmianami w jego rodzinnym kraju. Wraz z rozwojem ruchu #BlackLivesMatter dziedzictwo Lumumby i to, z czym się zmierzył w drodze do niepodległości, jest na nowo ważne. Pomniki króla Leopolda II, za sprawą którego zginęło 10 milionów Kongijczyków, zostały obalone w Belgii w czerwcu ubiegłego roku. Afryka mierzy się z problemami wojen, biedy, głodu, korupcji, braku opieki medycznej i wieloma innymi. Jestem przekonany, że kino może być ważnym czynnikiem napędzającym zmiany. Naszym marzeniem jest unieśmiertelnienie naszego bohatera" - stwierdzili w oświadczeniu producenci filmu, Margaret Blair Young i Tshoper Kabambi Kashala.