O tym, że historia grupy Kiss zostanie przeniesiona na ekran mówiło się już od pewnego czasu. Scenariusz do filmu napisany przez Ole Sandersa miał powstać w 2021 roku i jak poinformował wówczas wokalista Paul Stanley, film miał nosić tytuł "Shout It Out Loud" . Po wstępnych obiecujących zapowiedziach na jakiś czas temat filmu ucichł. Do rozmowy o tym projekcie powrócił menedżer Doc McGhee w niedawnym odcinku podcastu "The Rock Experience With Mike Brunn".

Film o zespole Kiss w 2024 roku w Netfliksie

"Film biograficzny będzie skupiony wokół pierwszych czterech lat działalności grupy. Dopiero zaczynamy pracę, produkcja zadebiutuje w 2024 roku" - zapewnił McGhee. Przedstawiciel grupy Kiss potwierdził, że film, który wyreżyseruje Joachim Ronning ("Czarownica 2", "Piraci z Karaibów: Zemsta Salazara") trafi do katalogu Netflix. Na ten moment nie znane są jeszcze szczegóły dotyczące obsady.

McGhee wspomniał, że film biograficzny będzie jednym z kilku projektów, które pojawią się, gdy muzycy Kiss na dobre pożegnają się z estradą. Ostatnie koncerty wieńczące pożegnalną trasę zespołu zaplanowano na 1 i 2 grudnia w nowojorskim Madison Square Garden.