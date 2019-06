"Fighter": Pojedynek sezonu

Liczy się tylko to, że jesteś lepszy, niż byłeś. Piotr Stramowski i Mikołaj Roznerski przed najważniejszym pojedynkiem sezonu. Film "Fighter" w kinach od 19 lipca

Plakat filmu "Fighter" /materiały dystrybutora

Najgorętsze nazwiska ostatnich lat, idole i gwiazdy frekwencyjnych hitów - Piotr Stramowski i Mikołaj Roznerski w zaciętych zmaganiach, których zwycięzca może być tylko jeden! Film "Fighter" w reż. Konrada Maximiliana to buzujące od adrenaliny kino walki, wypełnione akcją, emocjami i prawdziwą plejadą sław.

U boku odtwórców głównych ról zobaczymy, m.in.: Katarzynę Maciąg, Aleksandrę Szwed, Krzysztofa Stelmaszyka, Wojciecha Mecwaldowskiego, Tomasza Oświecińskiego, Annę Karczmarczyk, Daniela "Qczaj" Kuczaja i Jarosława Boberka. W tle zaś, w roli aktorów i konsultantów sekwencji walk, mistrzowskie znakomitości ze świata boksu i MMA: Andrzej Fonfara, Marcin "Różal" Różalski, Robert Złotkowski, Krzysztof Kosedowski, Krzysztof "Diablo" Włodarczyk, Grzegorz Proksa oraz cenieni komentatorzy sportowi Andrzej Kostyra i Edward Durda.



Autorami zdjęć do produkcji są Piotr Uznański oraz wielokrotnie nagradzany operator Arkadiusz Tomiak. Scenografię przygotowali Katarzyna Sobańska i Marcel Sławiński ("Ida", "Zimna wojna", "Jesteś Bogiem"). Za kostium odpowiada Emilia Czartoryska ("Ostatnia Rodzina"). Charakteryzacja jest dziełem Dariusza Krysiaka ("Krew Boga") i Mai Łukaszewicz ("Botoks"). "Fighter" to nie tylko film, to prawdziwy nokaut!

Były zawodnik MMA - Tomek Janicki (Stramowski) miał wszystko: sławę, pieniądze i piękną Agatę (Szwed) u swojego boku. Na horyzoncie zaś walkę o mistrzowski pas z bokserem-celebrytą Markiem "Pretty Boyem" Chmielnickim (Roznerski). Wystarczyło jednak kilka złych decyzji, by kariera Tomka z dnia na dzień legła w gruzach. W konsekwencji okryty niesławą zawodnik postanowił opuścić miasto, by na nowo ułożyć sobie życie.



Szansa na to pojawia się, kiedy z dala od medialnego zgiełku poznaje charyzmatyczną panią doktor - Magdę (Maciąg). Para zakochuje się w sobie, ale nad Tomkiem znów zbierają się czarne chmury. Szantażowany przez groźnego gangstera zawodnik nie ma wyboru. Musi wrócić na ring i zmierzyć się z dawnym rywalem. Lecz tym razem na jego zasadach - w bezkompromisowym, bokserskim starciu, któremu będzie przyglądać się cała Polska.