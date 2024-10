Festiwalowy weekend 11. MFF Młode Horyzonty. Wybrane pozycje online

W ofercie festiwalu, która jest także dostępna online, znaleźli się między innymi:

"Binti" (reż. Frederike Migom, Belgia)

Obsypana nagrodami zabawna i wzruszająca opowieść o przyjaźni, rodzinie i marzeniach;

Nieustraszona Binti prowadzi vloga i marzy o rozgłosie. Nie wszystko jednak układa się po jej myśli – Binti i jej tata muszą z dnia na dzień opuścić swój dom. Ponieważ przebywają w Belgii nielegalnie, szukają niecodziennych rozwiązań. Schronienie znajdują u zaangażowanego w ratowanie zagrożonych gatunków Eliasa oraz jego kreatywnej mamy. Mimo ogromnych różnic charakterów szybko się zaprzyjaźniają, łączy ich wspólny cel! Binti, wykorzystując moc Internetu, pomaga Eliasowi nagłośnić akcję ratowania jego ukochanych zwierząt – okapi. Tarapaty Binti nie mają końca, ale Elias bez zastanowienia zawsze staje w obronie przyjaciółki. Tylko czy to wystarczy? Jaki los czeka Binti oraz jej tatę?

"Mirai" (reż. Mamoru Hosoda, Japonia)

Ujmujące anime, udowadniające siłę rodzinnego ciepła i ogromną rolę bliskich relacji;

Pojawienie się młodszego rodzeństwa wywraca do góry nogami życie Kuna, który nie kryje swojej zazdrości i wściekłości. Niespodziewanie odkrywa, że ogród obok domu umożliwia podróże w czasie i spotkania z krewnymi z przeszłości lub przyszłości. Pozwala to chłopcu na niezwykłą przygodę, w czasie której Kun lepiej poznaje dzieje własnej rodziny. Obserwuje dziadka, którego pasją były motocykle, mamę, która – zupełnie tak jak on – wcale nie sprzątała po sobie zabawek oraz swoją nastoletnią siostrę. Dzięki temu powoli uczy się empatii, równowagi oraz wrażliwości na innych.

"Wszyscy za jednego" (reż. Johanne Helgeland, Norwegia)

Rozgrywająca się podczas II wojny światowej, trzymająca w napięciu opowieść o przyjaźni ponad granicami, lojalności i wielkiej odwadze dzieci;

Grudzień 1942 roku, II wojna światowa. W Norwegii, jak w wielu krajach Europy, Żydzi są prześladowani. Pewnej nocy rodzice Grety i Otta zostają aresztowani przez nazistów. Brat i siostra odkrywają, że w ich domu ukrywa się dwójka żydowskich dzieci – Daniel i Sara. Greta, miłośniczka opowieści o trzech muszkieterach, natychmiast postanawia pomóc nowym znajomym, którzy chcą przedostać się do wolnej od uprzedzeń Szwecji. Z kolei Otto niechętnie rusza w drogę, obwiniając Daniela i Sarę o aresztowanie rodziców. Dzieci czeka trudna wyprawa przez pokrytą śniegiem Norwegię, a każda spotkana osoba może okazać się wrogiem.

Do kiedy trwa festiwal Młode Horyzonty?

To ostatni weekend festiwalu, który trwa do 6 października. Seanse filmowe odbywają się w kilkudziesięciu kinach w Polsce, w 20 polskich miastach. Główna część wydarzenia odbędzie się w Warszawie, ogromną większość festiwalowych filmów widzowie będą mogli obejrzeć także we Wrocławiu, a selekcję wybranych tytułów będą grać kina w 18 miastach: Poznań, Białystok, Bydgoszcz, Częstochowa, Gdańsk, Gdynia, Gliwice, Katowice, Konin, Kraków, Lublin, Opole, Słupsk, Toruń, Zduńska Wola, Elbląg, Niepołomice, Wągrowiec.