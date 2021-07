Festiwal w Wenecji 2021: Mniej filmów wyreżyserowanych przez kobiety

"Mówimy o małych różnicach, które mogą pojawiać się przez przypadek. Dwa lata temu mieliśmy dwie reżyserki, w ubiegłym roku osiem. Teraz jest ich pięć. Jeśli spojrzeć przez szerszy pryzmat, odsetek filmów wyreżyserowanych przez kobiety, które zostały zgłoszone w tym roku do festiwalu wynosi 26 proc. W zeszłym roku było to 28 proc., a dwa lata temu 25 proc. Zauważamy ten niewielki spadek, ale uważam, że po prostu pandemia bardziej dotknęła produkcje reżyserowane przez kobiety niż przez mężczyzn. Jestem przekonany, że to chwilowe, bo zwrot w kierunku większej równowagi jest nieunikniony" - tłumaczył Barbera w rozmowie z portalem "Variety".

Festiwal filmowy w Wenecji 2021: Dominują wątki kobiece

Podczas wcześniejszej konferencji prasowej dyrektor festiwalu w Wenecji zdradził, że tematyka zgłoszonych filmów jest zdominowana przez wątki dotyczące kobiet. Teraz to potwierdza.



"Nawet w filmach reżyserowanych przez mężczyzn dominuje kobieca tematyka. Są świadomi nie tylko tego, że jest problem w ich traktowaniu, ale i tego, że w społeczeństwie zaczynają one pełnić dominującą rolę. W centrum wielu festiwalowych filmów są kobiety, a przynajmniej dwa z nich opowiadają o przemocy przeciwko kobietom. Z kolei o innych dwóch będą prowadzone dyskusje pod kątem ruchu #MeToo" - stwierdził Barbera.

W rozmowie z dyrektorem pojawia się również temat pandemii COVID-19 i tego, czy obawia się on, że może ona przeszkodzić przebiegowi festiwalu. "Sytuacja nie poprawiła się jakoś znacznie, a na to liczyliśmy. Jestem jednak przekonany, że jesteśmy w stanie przeprowadzić festiwal w całkowitym bezpieczeństwie, tak, jak zrobiliśmy to w ubiegłym roku. Z tą różnicą, że będzie więcej twórców, aktorów i widzów. Będzie wiele kontroli, ale odbędą się w przyjacielskich warunkach. W najgorszej sytuacji powtórzymy ubiegłoroczne rozwiązanie i zapełnimy jedynie połowę miejsc kinowych. Będzie jednak o wiele większa szansa na promowanie nowych filmów" - zapewnia Barbera.

W tym roku w konkursie głównym festiwalu zaprezentowany zostanie polski film "Żeby nie było śladów" wyreżyserowany przez Jana P. Matuszyńskiego. Film o sprawie Grzegorza Przemyka powalczy w Wenecji o Złotego Lwa. Polscy widzowie będą mogli zobaczyć go w kinach już jesienią.

"Żeby nie było śladów" 1 / 12 Właśnie zakończyły się trwające od lipca w Warszawie i na Śląsku zdjęcia do filmu fabularnego "Żeby nie było śladów", opartego o wątki zawarte w bestsellerowym, nagrodzonym NIKE reportażu Cezarego Łazarewicza "Żeby nie było śladów. Sprawa Grzegorza Przemyka". Reżyserem jest Jan P. Matuszyński - twórca obsypanej na całym świecie nagrodami "Ostatniej Rodziny" i serialu "Król", a za produkcję odpowiada Aurum Film - Leszek Bodzak i Aneta Hickinbotham, producenci nominowanego do Oscara "Bożego Ciała". Źródło: materiały prasowe Autor: Łukasz Bąk udostępnij

