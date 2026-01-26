Festiwal Nowe Horyzonty z nową dyrektorką! Kim jest Dorota Lech?

Dorota Lech została dyrektorką Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Nowe Horyzonty i od razu zakasuje rękawy - to ona będzie pracować nad tegoroczną edycją Festiwalu, który w tym roku przypada na dni 23 lipca - 2 sierpnia.

Bez wątpienia jest odpowiednią osobą na to stanowisko - ma doświadczenie, które zdobywała na największych wydarzeniach i przeróżnych instytucjach związanych z kinem.

Dorota Lech: "Jestem zaszczycona"

"Decyzją zarządu Stowarzyszenia Nowe Horyzonty, Dorota Lech, która zastąpiła na tym stanowisku Marcina Pieńkowskiego, będzie nie tylko nadawać kierunek samym Nowym Horyzontom, ale obejmie także funkcję Dyrektorki Działu Festiwali. Tym samym będzie kierować zespołem kuratorskim, w skład którego wejdą współdyrektorki artystyczne Nowych Horyzontów Małgorzata Sadowska i Ewa Szabłowska. Ponadto, wraz z Weroniką Czołnowską, będzie nadzorować rozwój towarzyszących festiwalowi projektów branżowych, w tym flagowego Polish Days, który przyciąga kluczowych gości zagranicznych i przedstawicieli branży z całej Polski. Dorota Lech wesprze również Ulę Śniegowską, dyrektorkę American Film Festival, w przygotowaniu nadchodzącej, 17. edycji AFF-u" - czytamy w oficjalnym oświadczeniu, które znajdziemy na fanpage'u festiwalu.

Dorota Lech od lat związana jest z Toronto International Film Festival (TIFF), gdzie zajmowała się sekcją Discovery. Wykładała gościnnie w Szkole Filmowej w Łodzi, na Uniwersytecie Nowojorskim oraz na Wydziale Sztuki, Filmu i Studiów Wizualnych Uniwersytetu Harvarda. Publikowała m.in. w Vanity Fair i Film Quarterly, a w 2024 r. została uznana przez Screen International za lidera w dziedzinie kuratorstwa filmowego.

"Jestem naprawdę zaszczycona i ogromnie podekscytowana, że mogę dołączyć do tak imponującego zespołu. Od lat podziwiam zarówno dziedzictwo stworzone przez Romana Gutka, jak i festiwal rozwijany przez Marcina Pieńkowskiego. Możliwość wejścia w przestrzeń, w której istotne są odwaga, otwartość na poszukiwania, w której celebruje się sztukę filmową, jest dla mnie prawdziwym darem. MFF Nowe Horyzonty to perła branży" - zaznacza Dorota Lech.

"Bardzo się cieszę, że tę funkcję zdecydowała się objąć Dorota Lech. Jej kuratorskie i festiwalowe doświadczenie, międzynarodowe kontakty oraz otwartość na współpracę ze świetnym festiwalowym zespołem, gwarantują kontynuację autorskiej wizji programu oraz rozwój festiwalu. Jestem spokojny o jego przyszłość. Festiwal Nowe Horyzonty trafił w dobre ręce" - podkreśla Roman Gutek, prezes Stowarzyszenia Nowe Horyzonty i założyciel festiwalu.