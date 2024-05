Festiwal Muzyki Filmowej: Wybierz Polską Ścieżkę Dźwiękową Roku

FMF: Zagłosuj w konkursie Polska Ścieżka Dźwiękowa Roku

Nagroda Polska Ścieżka Dźwiękowa Roku zostanie przyznana już po raz szósty. Spośród filmów i seriali z 2023 roku wybrano dziesięć tytułów, w których muzyka doskonale współgra z obrazem i reprezentuje najwyższy poziom artystyczny.

O nominacjach zdecydował zespół programowy Festiwalu Muzyki Filmowej w Krakowie. Następnie międzynarodowa Akademia Nagrody, w której skład wchodzą dziennikarze kulturalni i przedstawiciele krajowej i zagranicznej branży oraz instytucji muzycznych i filmowych, wybierze zdobywcę lub zdobywczynię Nagrody Głównej.

Do 21 maja trwa również głosowanie, w którym wszyscy miłośnicy muzyki filmowej mogą wziąć udział poprzez formularz na stronie Festiwalu Muzyki Filmowej w Krakowie. Na podstawie jego wyników zostanie przyznana Nagroda Publiczności.

Lista nominowanych tytułów obejmuje zarówno filmy, jak i seriale.



"W zeszłorocznych produkcjach słychać dominację muzyki ludowej i szeroko rozumianego folkloru. Pojawiły się także soundtracki wykorzystujące rozmaite rozwiązania progresywne, w tym wpływy awangardowe, brzmienia noise’owe czy eksperymentalny jazz. W polskiej muzyce filmowej nie brak też śmiałych eksperymentów łączących czasem bardzo odległe światy, na przykład baroku i elektroniki" - mówi Robert Piaskowski, dyrektor artystyczny FMF i zarazem przewodniczący Akademii Nagrody Polska Ścieżka Dźwiękowa Roku.

"Konkurs na najlepszą ścieżkę dźwiękową FMF ilustruje co roku tę niezwykłą stylistyczną i gatunkową różnorodność, a ponieważ także tym razem mamy do czynienia z twórcami doskonale już osadzonymi na rynku audiowizualnym, trudno przewidzieć wynik konkursu. Co roku werdykty Akademii i publiczności są zaskoczeniem" - dodaje.

Kompozytorzy nominowani do nagrody Polska Ścieżka Dźwiękowa Roku 2023

Bartosz Chajdecki - "Różyczka 2", reż. Jan Kidawa-Błoński

Jan Komar - "Doppelgänger. Sobowtór", reż. Jan Holoubek

Mary Komasa, Antoni Komasa-Łazarkiewicz - "Kajtek Czarodziej", reż. Magdalena Łazarkiewicz

Zygmunt Konieczny - "Figurant", reż. Robert Gliński

Paweł Lucewicz - "Znachor", reż. Michał Gazda

Jerzy Rogiewicz - "1670", reż. Maciej Buchwald, Kordian Kądziela

Łukasz "L.U.C." Rostkowski - "Chłopi", reż. DK Welchman, Hugh Welchman

Wojtek Urbański, Łukasz Targosz - "Infamia", reż. Anna Maliszewska, Kuba Czekaj

Natalia Zamilska - "Dzień Matki", reż. Mateusz Rakowicz

Hubert Zemler, Karolina Rec-Jarmulska - "Ukryta sieć", reż. Piotr Adamski

Wyniki głosowania publiczności oraz obrad Akademii poznamy 25 maja podczas odbywającego się w ramach FMF uroczystego koncertu "Polish Gala: Modern Roots". W Centrum Kongresowym ICE Kraków usłyszymy między innymi motywy pochodzące z filmów "Chłopi" i "Znachor", a także z serialu "1670" oraz gry "Blacktail".