Festiwal Muzyki Filmowej: Polska Ścieżka Dźwiękowa Roku! Nowa nagroda dla kompozytorów

W maju 2019 roku podczas Festiwalu Muzyki Filmowej w Krakowie zostanie przyznane nowe wyróżnienie - za najlepszą autorską muzykę, powstałą w poprzednim roku do polskiej produkcji: filmu, serialu lub animacji. Laureata wybierze 50. najlepszych dziennikarzy muzycznych, filmowych i krytyków w Polsce. Nominację za 2018 rok otrzymało 10 kompozytorów.

Nowa nagroda dla kompozytorów zostanie wręczona podczas 12. Festiwalu Muzyki Filmowej w Krakowie /materiały prasowe

Dotychczas na Festiwal Muzyki Filmowej wręczano Nagrodę Kilara za całokształt twórczości i FMF Young Talent Award przyznawaną młodym kompozytorom w międzynarodowym konkursie, zaś tytuł Ambasadora FMF honorował osoby i instytucje wzmacniające rolę festiwalu w międzynarodowym środowisku muzyczno-filmowym.

W 2019 roku do tej rodziny nagród dołącza nowa - za najlepszą autorską muzykę powstałą do polskiej produkcji: filmu, serialu lub animacji w roku poprzedzającym wręczenie.

"Polscy twórcy muzyki filmowej to liga gigantów. Do nazwisk wielkich, legendarnych postaci, takich jak Wars, Kaper, Komeda czy Kilar, oraz znakomitych kompozytorów średniego pokolenia - Kaczmarka, Kurylewicza i Preisnera - co roku dołączają nowe wspaniałe osobowości. Ich talent i kreatywność uwidacznia się nie tylko w cenionych na świecie i nagradzanych fabułach i dokumentach, ale także w muzyce do gier wideo czy serialach. A jednak ciągle zdarza się, że nawet wielcy kompozytorzy nie są zapraszani na uroczyste premiery filmów, do których tworzyli muzykę. I tak niezbyt liczne wyróżnienia bywają w skrajnych przypadkach przyznawane nieżyjącym już twórcom, albo za remastering czy nowe kompilacje ich dzieł - zamiast kreować współczesny rynek muzyki funkcjonalnej. Tak być nie może!" - tłumaczy powody ustanowienia nowej nagrody na FMF dyrektor artystyczny wydarzenia - Robert Piaskowski.



Oficjalne wręczenie nagrody odbędzie się podczas prestiżowej gali Scoring4Polish Directors, która stała się w ostatnich latach ważnym miejscem spotkania twórców i publiczności wokół postaci polskich mistrzów kina (Wajda w 2015, Polański w 2016, Holland w 2018, Zanussi w 2019). Zwycięzca konkursu otrzyma specjalnie przygotowaną na tę okazję statuetkę oraz zaproszenie do koncertowego wykonania swojej muzyki podczas kolejnej edycji Festiwalu Muzyki Filmowej w Krakowie.

Polską Ścieżkę Dźwiękową Roku wybierać będzie gremium 50. dziennikarzy muzycznych i filmowych oraz krytyków. Zespół programowy festiwalu wytypował 10 tytułów filmów i seriali, które przedstawił jurorom do oceny. Każdy z jurorów przyznaje punktację nominowanym ścieżkom dźwiękowym, a suma uzyskanych przez nie punktów składa się na ostateczny werdykt.

Nominacje otrzymali:

Bartosz Chajdecki - "Kruk. Szepty słychać po zmroku"

Bartłomiej Gliniak - "Jak pies z kotem"

Dariusz Górniok - "Ułaskawienie"

Arkadiusz Grochowski i Marek Koterski - "7 uczuć"

Jan Komar i Małgorzata Penkalla - "Rojst"

Antoni Komasa-Łazarkiewicz - "Kamerdyner"

Filip Míšek - "Fuga"

Łukasz Targosz - "Nielegalni"

Mikołaj Trzaska - "Kler"

Atanas Valkov - "Pułapka"

"Ustanawiając nowe wyróżnienie dla twórców muzyki do polskich produkcji wierzymy, że będzie ona ważnym narzędziem budowania szacunku i uznania dla kompozytorów tworzących muzykę na potrzeby polskiej kinematografii, a przyznając nagrodę na międzynarodowym festiwalu będziemy tym samym promować zwycięzcę w świecie" - podsumowuje Robert Piaskowski.

12. edycja Festiwalu Muzyki Filmowej w Krakowie potrwa od 14 do 21 maja 2019 roku.