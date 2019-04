Festiwal Muzyki Filmowej: Piosenki z filmów Disneya

"Piękna i Bestia", "Kraina lodu", "Król Lew", "Dzwonnik z Notre Dame", "Mała syrenka", "Aladyn", "Vaiana: Skarb oceanu" czy "Coco" - to tylko niektóre filmy wytwórni Disneya, z których piosenki złożą się na repertuar koncertu w ramach 12. Festiwalu Muzyki Filmowej w Krakowie. Już 17 maja 2019 roku "Koncert Disneya: Magia muzyki" wypełni przestrzeń Tauron Areny Kraków.

Koncert Disneya: Magia muzyki odbędzie się 17 maja 2019 roku /materiały prasowe

"Filmy animowane i baśnie to światy wyjątkowo mi bliskie. To będzie magiczny wieczór" - zapowiada Michał Szpak, jeden z solistów koncertu.



Reklama

W ramach wydarzenia "Koncert Disneya: Magia muzyki" widzowie usłyszą najpiękniejsze melodie z klasycznych i najnowszych przebojów Disneya.



W repertuarze znajdą się kultowe utwory, m.in. "Mam tę moc" z "Krainy lodu", "Bella" z "Pięknej i Bestii" czy "Pieśń o miłości" z "Króla Lwa".

W krakowskiej Tauron Arenie wystąpi FMF Youth Orchestra - zespół złożony z wybitnie utalentowanych uczniów krakowskich szkół muzycznych, założony pięć lat temu specjalnie na potrzeby festiwalu. W tym roku orkiestra połączy siły z międzynarodowym gronem młodych talentów związanych z zaprzyjaźnionym festiwalem muzyki filmowej FIMUCITÉ na Teneryfie, wyselekcjonowanym przez przyjaciela i ambasadora FMF - Diego Navarro.

Na estradzie wystąpią także soliści: Natalia Nykiel, Michał Szpak, Katarzyna Łaska, Magdalena Wasylik, Marcin Jajkiewicz, Antek Scardina i Amelia Andryszczyk.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Kraina lodu" [trailer]

"Tego dnia mam zamiar nie tylko zaśpiewać, ale również stać się jednym z bohaterów Walta Disneya" - zapowiada Michał Szpak (w jego wykonaniu usłyszymy m.in. piosenkę "Być tam" z filmu "Dzwonnik z Notre Dame").

"Śpiewanie z orkiestrą symfoniczną piosenek filmowych tworzy takie momenty, których nie zapomina się do końca życia" - dodaje Natalia Nykiel, która zinterpretuje m.in. "Krąg życia" z "Króla Lwa".

"Pamiętam, jak kilka lat temu śpiewałam na FMF 'Tomorrow Never Dies' z filmu o Bondzie. Do tej pory czuję dokładnie wszystkimi zmysłami tę chwilę, kiedy stojąc na scenie myślałam sobie, że to jest ten moment, dla którego warto żyć, ciężko pracować i o nim marzyć. W tym roku będę miała niepowtarzalną okazję wykonać 'Pół kroku stąd' z 'Vaiany', po raz pierwszy z orkiestrą symfoniczną. Zawsze kiedy to śpiewam, czuję się jak mała dziewczynka, która faktycznie patrzy na 'tę wodę i te fale na brzegu' i czuje, że coś ją woła. Nie mogę się już doczekać!" - podkreśla wokalistka.

Wideo Pól kroku stad (z filmu "Vaiana - Skarb Oceanu"/w wykonaniu Natalii Nykiel/Audio Only)

Muzyków występujących na estradzie Tauron Areny Kraków poprowadzą amerykańsko-fiński mistrz batuty Erik Ochsner oraz Monika Bachowska, związana z FMF Youth Orchestra od początku jej istnienia.

"Festiwal Muzyki Filmowej w Krakowie to rodzina, coraz lepiej poznawana przeze mnie z każdą wizytą w tym mieście" - mówi Ochsner, który rok temu dyrygował światową premierą "Mary Poppins in Concert" w Operze w Sydney. "Jestem zaszczycony i jednocześnie podekscytowany możliwością pracy z przyszłością światowej muzyki klasycznej i filmowej, czyli młodymi instrumentalistami z FMF Youth Orchestra" - dodaje dyrygent.

12. Festiwal Muzyki Filmowej w Krakowie potrwa od 14 do 21 maja 2019 roku.