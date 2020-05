​Festiwal Muzyki Filmowej: Leszek Możdżer autorem najlepszej Polskiej Ścieżki Dźwiękowej Roku 2019

Muzyka z filmu "Ikar. Legenda Mietka Kosza" otrzymała najwięcej punktów od jury, składającego się z prawie 50 ekspertów muzycznych i filmowych. Tym samym Leszek Możdżer został autorem najlepszej Polskiej Ścieżki Dźwiękowej Roku 2019. 13. Festiwal Muzyki Filmowej odbywa się w tym roku w dniach 26 maja - 1 czerwca w całości w sieci.

Leszek Możdżer autorem najlepszej Polskiej Ścieżki Dźwiękowej Roku 2019 AKPA

Ogłoszono laureata najmłodszej nagrody Festiwalu Muzyki Filmowej. Otrzymał ją Leszek Możdżer za muzykę do filmu Macieja Pieprzycy "Ikar. Legenda Mietka Kosza".

Reklama

Ścieżka dźwiękowa z tego filmu otrzymała już nagrodę na 44. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni oraz MocArta RMF Classic. Choć z kompozytorem nie udało się w tym roku spotkać osobiście, nagrodę odebrał wirtualnie, w studiu festiwalowym FMF.

Nagroda za najlepszą autorską muzykę powstałą w ubiegłym roku do polskiej produkcji - filmu, serialu lub animacji - ma przede wszystkim krajowe znaczenie. Jak mówią organizatorzy, powstała jako wyraz niezgody na niepokojącą praktykę polskiego rynku muzycznego i filmowego - soundtracki do wielu popularnych produkcji nie są przygotowywane ani nawet planowane z przeznaczeniem wydawniczym. Wyjątek stanowią ścieżki zawierające piosenki wykorzystane w filmie (najczęściej dotyczy to komedii romantycznych).



Spośród kilkudziesięciu soundtracków powstałych w 2019 roku FMF wyselekcjonował 10 tytułów, z których grono dziennikarzy, krytyków i blogerów związanych z branżą filmową i muzyczną wyłoniło najlepszą propozycję.

Nominowani zostali: Daniel Bloom za "Słodki koniec dnia", Antoni Komasa-Łazarkiewicz za "Obywatela Jonesa", Leszek Możdżer za "Ikara. Legendę Mietka Kosza", Łukasz Pieprzyk za "Legiony", Jan Sanejko za "Interior", Marcin Stańczyk za "Ciemno, prawie noc", Łukasz Targosz za "Watahę", Michał Woźniak za "Pana T.", Hubert Zemler za "Eastern" i Maciej Zieliński za "Sługi wojny".

W głosowaniu najwięcej punktów zdobyła ścieżka dźwiękowa do filmu "Ikar. Legenda Mietka Kosza" w reżyserii Macieja Pieprzycy.

Zdjęcie FMF 2020: Leszek Możdżer autorem najlepszej Polskiej Ścieżki Dźwiękowej Roku 2019 / materiały prasowe

"Kosz jest dosyć zagadkową postacią, więc wejście w jego świat to była podroż przez bardzo wiele rzeczywistości. Związanych też z jakąś czernią, która go spowijała i jego światem dźwiękowym, który on na przestrzeni swojego życia wytworzył. To nie była łatwa podróż. Ale przyznaję - mogłem sobie pograć trochę jazzu" - mówi Leszek Możdżer.

Nagrodzoną ścieżkę dźwiękową będzie można usłyszeć na żywo za rok podczas 14. FMF w Krakowie.

Laureatem pierwszej edycji Polskiej Ścieżki Dźwiękowej Roku 2018 został Bartosz Chajdecki, autor soundtracku do serialu fabularnego "Kruk. Szepty słychać po zmroku" w reżyserii Macieja Pieprzycy. Muzyka ta została już wykonana podczas zeszłorocznego koncertu Scoring4Polish Directors, dlatego w ramach nagrody kompozytor zaprezentuje podczas TV Series Gala (30 maja 2021 w Tauron Arenie Kraków) swoje kolejne serialowe produkcje - "Wojenne dziewczyny" oraz "Młody Piłsudski".



13. Festiwal Muzyki Filmowej (FMF) w Krakowie odbywa się w tym roku w całości w sieci.