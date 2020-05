Festiwal Muzyki Filmowej: Henrik Lindström zwycięzcą FMF Young Talent Award 2020

Ósmą edycję międzynarodowego konkursu dla młodych twórców muzyki filmowej wygrał absolwent Królewskiego Kolegium Muzycznego w Sztokholmie - Henrik Lindström. O nagrodę Festiwalu Muzyki Filmowej w Krakowie ubiegała się w tym roku rekordowa liczba kompozytorów i kompozytorek.

FMF 2020: Henrik Lindström zwycięzcą FMF Young Talent Award /materiały prasowe

Jury konkursu przyznało drugie miejsce Anie Kasrashvili z Gruzji (pierwsza kobieta na podium w historii nagrody), a trzecie - Gijsowi van Amelsvoortowi z Holandii.

Sukces laureatów jest tym bardziej znaczący, że w tym roku konkurowali w największym do tej pory gronie młodych twórców - zgłoszono 101 kompozycji konkursowych z ponad 20 krajów z całego świata. Uczestnicy zmierzyli się tym razem z popularną produkcją Netflixa. Ich zadaniem było stworzenie kompozycji do fragmentu odcinka najnowszego sezonu serialu "The Crown".

"Tworzenie muzyki to tylko niewielka część tworzenia partytury. Wiedza o tym, co muzyka musi 'powiedzieć', ile musi 'powiedzieć' i gdzie powinna 'powiedzieć', wymaga wiedzy na temat tworzenia filmów. To był dobry rok na wiedzę. Gratuluję wszystkim uczestnikom!" - powiedział przewodniczący jury Richard Bellis, kompozytor, edukator, laureat nagrody Emmy oraz członek zarządu Amerykańskiego Stowarzyszenia Kompozytorów, Autorów i Wydawców (ASCAP).

W składzie oceniającym prace konkursowe znaleźli się również: Mateusz Bień (kompozytor, realizator dźwięku, autor oprogramowania, Akademia Muzyczna w Krakowie), Yati Durant (kompozytor i dyrygent, dyrektor International Media Music and Sound Arts Network in Education IMMSANE), Jan P. Matuszyński (reżyser filmowy, laureat Złotych Lwów za film "Ostatnia Rodzina"), Robert Piaskowski (dyrektor artystyczny Festiwalu Muzyki Filmowej w Krakowie), Martin Phipps (kompozytor, twórca oryginalnej ścieżki dźwiękowej do trzeciego sezony serialu "The Crown"), Maggie Rodford (dyrektor Air-Edel Group), Michael Todd (dyrektor ds. muzyki filmowej i telewizyjnej w Amerykańskim Stowarzyszeniu Kompozytorów, Autorów i Wydawców ASCAP), Magdalena Wojewoda-Mleczko (dyrektor muzyczny radia RMF Classic, współorganizatora Festiwalu Muzyki Filmowej w Krakowie).

Głównym celem konkursu FMF Young Talent Award jest wyłonienie uzdolnionych kompozytorów młodego pokolenia i zaprezentowanie ich dokonań szerokiej publiczności, a także przedstawicielom światowej branży filmowej.

Wśród dotychczasowych laureatów znaleźli się: Matthijs Kieboom (2013), Jan Sanejko (2014), Antonio Di Iorio (2015), Joep Sporck (2016), Paweł Górniak (2017), Marco Valerio Antonini (2018) i Hubert Walkowski (2019). Tegorocznego laureata zobaczymy podczas "TV Series Gala" w 2021 roku.