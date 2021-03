"Młody Ahmed" Jean-Pierre'a i Luca Dardenne, "Jaskółki z Kabulu" Zabou Breitman i "Horyzont" Mariana Crisana - m.in. te filmy będzie można obejrzeć bezpłatnie na platformie Ninateki podczas Festiwalu Filmów Frankofońskich. Wydarzenie rozpocznie się w piątek i potrwa do 26 marca.

Reklama

Festiwal Filmów Frankofońskich od piątku online /materiały prasowe

Jak poinformowano na stronie Instytutu Francuskiego w Polsce, program festiwalu zawiera osiem tytułów, z których większości nie wyświetlano w Polsce. "Wybrane filmy dotykają wielu tematów. Kwestii społecznych - jak nagrodzony w Cannes film braci Dardenne 'Młody Ahmed', przepiękny, doceniony na festiwalu w Annecy, film animowany 'Jaskółki z Kabulu' Zabou Breitman i Eléi Gobbé-Mévellec czy komedia 'Uderz w bęben', która opowiada o transformacji szwajcarskiego miasteczka wywołanej przez miejscową orkiestrę dętą" - czytamy.



Podczas festiwalu zaprezentowane zostaną także m.in. "Miłość mojego brata" Moni Chokri o bezrobotnej kobiecie, która musi zamieszkać u swojego brata oraz "Adoracja" Fabrice'a du Welza o nastolatku zakochanym w pacjentce szpitala psychiatrycznego. Relacjom międzyludzkim poświęcony jest także "Horyzont" Mariana Crisana, czyli opowieść o małżeństwie, które przeprowadza się z miasta do górskiej wioski położonej na północy Rumunii.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Miłość mojego brata" [trailer] materiały dystrybutora

Reklama

Program dopełnią: historia francuskiej piosenkarki "Dalida. Skazana na miłość" Lisy Azuelos oraz dokument "De Gaulle w Irlandii" Davida Ryana i Jeana-Charlesa Deniau, poświęcony kilkutygodniowej wizycie generała de Gaulle’a w Irlandii w 1969 r.



Filmy będzie można oglądać za darmo, w oryginalnej wersji językowej z polskimi napisami na platformie Ninateki. Rejestracja nie jest wymagana.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Młody Ahmed" [trailer] materiały dystrybutora

Wydarzenie, które potrwa do piątku 26 marca, jest częścią 9. Festiwalu Frankofonii. W ramach imprezy zaplanowano także m.in. koncert online Antoine'a Villoutreixa, rozstrzygnięcie etapu krajowego konkursu "Mój doktorat w 180 sekund", spotkania online z pisarzami frankofońskimi oraz atrakcje dla dzieci uczących się jęz. francuskiego i ich nauczycieli.



Organizatorami wydarzenia są ambasady: Belgii, Irlandii, Kanady, Szwajcarii i Luksemburga, a także Instytut Francuski w Polsce, Rumuński Instytut Kulturalny, Biuro Walonii-Brukseli, Filmoteka Narodowa -Instytut Audiowizualny oraz TV5 Monde.



Obchodzony 20 marca Światowy Dzień Frankofonii upamiętnia utworzenie w 1970 r. pierwszej międzyrządowej organizacji Frankofonii: Agencji ds. współpracy kulturalno-technicznej, która została następnie przemianowana na Międzynarodową Organizację Frankofonii (OIF). OIF zrzesza 57 krajów i rządów o statusie członków oraz 20 krajów obserwatorów, w tym Polskę, położonych na pięciu kontynentach. Międzynarodowy Dzień Frankofonii ma także na celu promowanie wartości wspólnych dla krajów należących do OIF, jak: poszanowanie różnorodności kulturowej, obrona demokracji i praw człowieka, dostęp do edukacji i zrównoważony rozwój.