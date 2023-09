Producentem filmu "Ferrari vs. Mercedes" będzie należąca do Andrei Iervolino firma ILBE Group odpowiedzialna również za dwa wspomniane wyżej tytuły. Podobnie jak film o Lamborghinim, również nowa produkcja Moresco ma finalnie trafić na platformę streamingową Amazon Prime Video. To nie koniec samochodowo-włoskich produkcji ILBE. W przygotowaniu jest również film o braciach Maserati.



"Ferrari vs. Mercedes": O czym opowie film?

Skrótowy opis fabuły filmu "Ferrari vs. Mercedes" zapowiada, że będzie to produkcja, która opowie o okresie, w którym firma Mercedes nie miała sobie na świecie równych, jeśli chodzi o rajdy samochodowe. Konstruktorom tego koncernu wyzwanie rzucił jednak Enzo Ferrari. Nie wiadomo, kto w filmie Moresco wcieli się w tę postać. W filmie Manna zagrał go Adam Driver i spotkało się to z głosami krytyki wśród tych, zdaniem których rola słynnego Włocha powinna przypaść w udziale jego rodakowi.

Wnioski z tej krytyki wyciągnęli twórcy filmu "Ferrari vs. Mercedes". "Z przyjemnością nawiążemy współpracę z najlepszymi włoskimi aktorami, którzy są w stanie dotrzymać kroku międzynarodowym gwiazdom, dzięki którym film będzie miał potencjał do tego, by zostać obejrzanym na całym świecie" - powiedział producent Andrea Iervolino.

Jak czytamy w dalszym opisie fabuły filmu Moresco, w świecie potężnych samochodów i agresywnych kierowców pojawia się młody Enzo Ferrari. Początkujący kierowca z obsesją na punkcie silników i prędkości. Jego jedynym pragnieniem jest pokonanie potężnych rywali ze stajni Mercedesa.

"Wraz z naszym filmem otrzymamy możliwość pokazania historii włoskiego sukcesu, którego źródłem była jedynie ambicja sięgnięcia po chwałę. Jedną z ekscytujących możliwości będzie połączenie najlepszych włoskich talentów ze wspaniałymi międzynarodowymi gwiazdami. Produkcja ta będzie wyjątkową wizytówką naszego niezwykłego narodowego talentu i pokaże, że Włochy są niewyczerpanym źródłem kreatywności i umiejętności" - zapewnia Iervolino cytowany przez portal "Variety".