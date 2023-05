Feliks Falk do tej pory miał na swoim koncie dwie książki. W pierwszej z 1995 roku zebrano jego scenariusze filmowe, druga - sprzed dwóch lat, to jego autobiografia - "Wodzirej i inni". Teraz współtwórca nurtu kina moralnego niepokoju daje się poznać jako autor opowiadań. W "Gmachu" znajdziemy 18 utworów - "dziewięć prawdopodobnych i dziewięć prawdziwych".



Feliks Falk: Na tę publikację czekał 45 lat

"Opowiadania te pisałem na przestrzeni wielu lat. Pierwsze rozpocząłem jakieś 45 lat temu. Późniejsze powstawały, kiedy miałem jakiś pomysł i natychmiast je zapisywałem. Do niektórych wracałem po latach i poprawiałem" - powiedział PAP Life Feliks Falk.



"Wszystkie czy prawie wszystkie opowiadania łączy metafora. Są produktem wyobraźni. W niektórych celowo umieściłem jako narratora dziennikarza lokalnej gazety po to, żeby sprawiało wrażenie reportażu, który opisuje fakty. Wspólnym elementem jest też niepokój i zagrożenie. To kontynuacja klimatu moich wczesnych sztuk. I niektórych filmów, jak 'Nocleg' czy 'W środku lata'" - wyjaśnił autor.

Tytuł książki "Gmach" brzmi tak, jak tytuł jednego z opowiadań. "'Gmach' to alegorycznie pojęte nasze życie, w którym ciągle szukamy jakiegoś celu. Przechodzimy z jednej przestrzeni do innej, po drodze osiągając to i owo, ale ciągle niezaspokojeni. Nie wiemy, gdzie kończy się ta droga" - stwierdził.

Opowieści uzupełnione są grafikami wykonanymi przez Falka. "Rysunki są z mojej kolekcji z lat 60. i nie są ilustracją opowiadań, lecz tylko wpisaniem się w klimat niepokoju" - poinformował autor. Warto przypomnieć, że Falk nim ukończył reżyserię na łódzkiej Filmówce, ukończył także Wydział Malarstwa i Grafiki warszawskiej ASP (1966).

Falk nie ma na razie skonkretyzowanych planów artystycznych. "Coś próbuję pisać, ale trudno powiedzieć, czy i kiedy się wykluje z tego coś wartościowego. Proszę pamiętać, że 'Gmach' to mój debiut, więc najpierw muszę poczekać na reakcje czytelników" - przyznał.

Książka "Gmach. Opowieści prawdopodobne i prawdziwe" ukazała się 10 maja nakładem Wydawnictwa Lira.