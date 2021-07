​Faye Dunaway dołączyła do obsady filmu, który będzie powrotem Kevina Spaceya

Znana z ról w takich filmach jak "Bonnie i Clyde", "Chinatown" czy "Ćma barowa" Faye Dunaway dostała rolę we włoskim filmie "The Man Who Drew God". O tym projekcie jest głośno od jakiegoś czasu za sprawą niewielkiej roli, jaką zagra w nim Kevin Spacey. Będzie to pierwsza rola tego popularnego aktora od czasu skandalu, który przerwał jego karierę.

​Faye Dunaway /Getty Images

Reklama

Jak informuje portal "Variety", Dunaway wcieli się w rolę starej nauczycielki alfabetu Braille'a, która jest dawną przyjaciółką głównego bohatera filmu - niewidomego mężczyzny, którego uczyła czytać (w tej roli Franco Nero).



Reklama

Producent filmu Louis Nero przyznał, że Dunaway zagrała rolę, w którą miała wcielić się Vanessa Redgrave. Aktorka zrezygnowała z udziału w tym filmie z powodu niepochlebnych komentarzy na swój temat otrzymanych za sprawą jej zapowiadanego występu u boku Spaceya. Dwukrotny laureat Oscara nigdy nie przyznał się do zarzucanych mu przestępstw seksualnych.



Choć zapowiadana rola Spaceya ma być niewielka, na zaprezentowanym właśnie w Cannes pierwszym plakacie filmu "The Man Who Drew God", Spacey zajmuje centralne miejsce, a jego nazwisko jest na plakacie drugie, zaraz po nazwisku Nero, który jest również reżyserem tego filmu.

Faye Dunaway: Przeszła do historii Oscarów 1 / 11 Faye Dunaway zaczęła swoją karierę od występów w nowojorskim Lincoln Center Repertory Theater, gdzie pracowała od 1962 roku. Jej popularność zdecydowanie wzrosła, kiedy pojawiła się na srebrnym ekranie. Zadebiutowała w 1967 roku w zapomnianej dziś komedii "The Happening". Jednak to po roli w legendarnym "Bonnie i Clyde" o 26-letniej aktorce usłyszał cały świat. Amerykańscy krytycy dali wyraz swojemu uznaniu, nominując Dunaway do Oscara. Chyba nikt nie ma wątpliwości, że to od roli w obrazie Arthura Penna aktorka rozpoczęła marsz na szczyt. Źródło: Getty Images Autor: Sunset Boulevard/Corbis udostępnij

Plakat filmu zapowiada, że produkcja opowie "niewiarygodną prawdziwą historię". Jej bohaterem będzie ślepiec, który potrafi namalować portret osoby na podstawie jej głosu. Zostaje on niesłusznie oskarżony o pedofilię. W filmie wystąpili również Robert Davi ("Szklana pułapka") oraz Stefania Rocca ("Utalentowany pan Riley"). Zdjęcia do filmu zakończyły się w ubiegłym tygodniu, a produkcja ma być gotowa na wrzesień.

Producenci nie obawiają się tego, że występ zhańbionego aktora zaszkodzi ich filmowi. "Wielu kupców z całego świata interesuje się naszym filmem. Całe te kontrowersje wokół niego zaowocowały dużym zainteresowaniem. Z mojego punktu widzenia to bardzo dobrze" - powiedział Louis Nero.