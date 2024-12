Fanka myślała, że porzucił aktorstwo. Uświadomił jej, że jest Batmanem

Robert Pattinson wciąż jest tylko wampirem?

W rozmowie z "The New York Times Robert Pattinson wspominał zabawną sytuację z lotniska, gdzie pracowniczka rozpoznała go jako "tego gościa ze Zmierzchu".

"Dlaczego przestałeś grać?" - zapytała, ku zdziwieniu Pattinsona. Aktor odpowiedział: "Jestem Batmanem?", a kobieta się zaśmiała.

Nowe oblicze Roberta Pattinsona

Pattinson, który w latach 2008-2012 wcielał się w Edwarda w pięcioczęściowej sadze opartej na książkach Stephenie Meyer, od tego czasu mocno zmienił kierunek swojej kariery. Po rozstaniu z wampiryczną franczyzą udowodnił swoją wszechstronność, grając w filmach takich jak "Lighthouse" Roberta Eggersa czy "Good Time" braci Safdie. Jednak najbardziej spektakularnym krokiem był debiut w roli Batmana w mrocznej wizji Matta Reevesa z 2022 roku.

Reeves ma ambitne plany związane z kontynuacją tej historii. Jak zdradził w rozmowie z "Collider", przygotowania do sequelu "Batmana" mają ruszyć w 2025 roku.

"Wszystko przebiega zgodnie z naszą wizją - planujemy pełną trylogię" - powiedział reżyser.

Dodajmy, że uniwersum Batmana już się rozrasta - serial o "Pingwinie", z Colinem Farrellem w roli głównej, jest wprowadzeniem do kolejnych filmowych wydarzeń.

Zdjęcie Roberta Pattinsona jako Bruce Wayne / materiały prasowe

"Batman" z 2022 roku

Dwa lata pod postacią Batmana i strach w sercach kryminalistów sprawiły, że Bruce Wayne ujrzał najmroczniejsze oblicze Gotham City. Mając u boku jedynie garstkę zaufanych sojuszników, w tym Alfreda Pennywortha oraz porucznika Jamesa Gordona, i występując przeciwko sitwie skorumpowanych urzędników oraz osobistości, samotny mściciel stał się w mniemaniu obywateli miasta jedynym obrońcą sprawiedliwości.

Oprócz Roberta Pattinsona w "Batmanie" wystąpili: Paul Dano jako Człowiek-Zagadka, Zoe Kravitz jako Kobieta-Kot oraz Colin Farrell jako Pingwin. W pozostałych rolach pojawili się również: Jeffrey Wright (James Gordon), Andy Serkis (Alfred Pennyworth), Peter Sarsgaard (Gil Colson) oraz Barry Keoghan (Stanley Merkel).

