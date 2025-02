Fani Toma Cruise'a muszą uzbroić się w cierpliwość. Co z "Top Gun 3"?

Prace nad "Top Gun 3" oficjalnie potwierdzono w styczniu 2024 roku. Tom Cruise, Miles Teller i Glen Powell mają powrócić, a za kamerą ponownie może stanąć Joe Kosinski. Projekt rozwija się w Paramount, mimo że Cruise podpisał niedawno umowę z Warner Bros.

Co wiemy o "Top Gun 3"?

Jay Ellis, który w "Top Gun: Maverick" wcielił się w porucznika Reubena "Paybacka" Fitcha, podzielił się świeżą aktualizacją na temat filmu. W rozmowie z "Us Weekly" żartobliwie zasugerował: "Oto, jaka będzie historia. Będzie to Payback. Nie, nie...". Po chwili dodał poważniej: "Szczerze mówiąc, wciąż pracują nad scenariuszem. Wciąż pracują nad historią. Chcą, żeby było dobrze".

Tom Cruise, który ponownie ma pojawić się na ekranie jako Pete "Maverick" Mitchell, to człowiek, który nie idzie na skróty. Ellis podkreślił, że Cruise'owi zależy mu na tym, by widzowie otrzymali spektakl wart każdej wydanej złotówki. Za scenariusz ponownie odpowiada Ehren Kruger, współautor "Top Gun: Maverick". Ellis zapewnia, że ekipa kreatywna nie robi filmu tylko po to, by go zrobić, ale dlatego, że historia i postaci są tego warte.

"Top Gun: Maverick" to największy kasowy hit w karierze Cruise’a - 1,49 miliarda dolarów wpływów mówi samo za siebie. Film zgarnął Oscara za najlepszy dźwięk i był nominowany do sześciu statuetek, w tym za najlepszy film. Czy "Top Gun 3" zdoła wznieść się jeszcze wyżej?

