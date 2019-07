Fani domagają się zmiany tytułu ostatniej części "Gwiezdnych wojen"

​Fani "Gwiezdnych wojen" domagają się zmiany nazwy kolejnej części serii. Ostatnia odsłona trylogii ma się ukazać w krajach anglojęzycznych pod tytułem "Star Wars: The Rise Of The Skywalker" (polski tytuł: "Skywalker. Odrodzenie"). W Japonii jednak epizod będzie nosił tytuł "Star Wars: Dawn of The Skywalker" ("Świt Skywalkerów") - i ten bardziej spodobał się fanom.

Kadr z filmu "Gwiezdne wojny: Ostatni Jedi" /materiały prasowe

Najnowsza część "Gwiezdnych wojen" będzie miała premierę pod koniec tego roku. To jedna z najbardziej wyczekiwanych premier.

Reklama

Gdy jednak zaprezentowano japoński tytuł, zagorzali fani uznali, że jest on znacznie lepszy od oryginalnego. Z tego względu domagają się też zmiany oficjalnego tytułu.

Taka zmiana mogłaby kosztować studio wiele milionów dolarów. Eksperci są też zdania, że taki ruch nie miałby znaczenia.

Fani obstają jednak przy swoim. Wskazują, że wiele scen w zwiastunie najnowszej części pokazuje świt, a nawet na medalu, który Leia wręczyła Hanowi Solo znajduje się wschód słońca.

W Polsce film "Gwiezdne wojny: Skywalker. Odrodzenie" będzie mieć premierę 19 grudnia 2019 roku. Do ról powrócą Daisy Ridley, John Boyega i Adam Driver.

W filmie zobaczymy też archiwalne materiały z udziałem zmarłej w 2016 roku Carrie Fisher.

Wideo "Gwiezdne wojny: Skywalker. Odrodzenie" [trailer]

Wideo "Gwiezdne Wojny, epizod IX": Teaser