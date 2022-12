Na dwa tygodnie przed wyborami urzędujący prezydent Stanów Zjednoczonych zostaje przyłapany na czynieniu awansów do nieletniej. Reelekcja staje pod znakiem zapytania. Spin doktor Conrad Brean ( Robert De Niro ) proponuje, by odwrócić uwagę mediów od skandalu poprzez wykreowanie fikcyjnego konfliktu z Albanią. Do pomocy werbuje producenta filmowego Stanleya Motsa ( Dustin Hoffman ). Dla niego nie jest ważne, czy kreuje fikcję, czy rzeczywistość - ma być z tego hit.

Reklama

Zdjęcie Anne Heche w scenie z filmu "Fakty i akty" / Bridgeman Images – RDA / East News

"Fakty i akty": Kłopotliwe spotkanie z Billem Clintonem

Gdy Dustin Hoffman pracował nad "Kulą" Barry'ego Levinsona , otrzymał od producentki Jane Rosenthal scenariusz oparty na książce "American Hero" Larry'ego Beinharta. Zaproponowała, by aktor wyreżyserował film. Hoffman odmówił, ale pomysł zaciekawił go na tyle, że podzielił się nim z Levinsonem. Obaj usiedli wraz z Rosenthal i wspólnie stwierdzili, że pomysł ma potencjał, ale trzeba go doszlifować. Levinson zaprosił do projektu Roberta De Niro, z którym pracował wcześniej przy "Uśpionych" . Ten zaproponował, by poprawki do scenariusza naniósł David Mamet , uznany dramaturg i scenarzysta, z którym aktor pracował przy "Nietykalnych" . Gdy ten skończył, "Fakty i akty" mogły trafić do realizacji. Levinson zdecydował się nakręcić film w przerwie między zdjęciami do "Kuli" w 29 dni i przy "skromnym" budżecie 15 milionów dolarów.

Wideo "Fakty i akty": Original Theatrical Trailer

Hoffman miał problem ze znalezieniem klucza do swojej postaci. Jego bohater został napisany jako stereotypowy hollywoodzki producent - gruby, głośny i władczy. Fizycznie nie pasował do takiej roli, dlatego postanowił oprzeć swoją postać na Robercie Evansie. Był to uznany producent, stojący m.in. za "Chinatown" , "Maratończykiem" i "Cotton Club" . Aktor nie był jednak zadowolony ze swojego wyglądu. Ucharakteryzowany na Evansa - z okularami w grubych, kwadratowych oprawkach i włosami zaczesanymi do tyłu - przypominał parodię popularnego dziennikarza Larry'ego Kinga. Bez niczego na nosie wyglądał z kolei, jak postarzona wersja Ratso, w którego wcielił się przed laty w "Nocnym kowboju" Johna Schlesingera . Jednak gdy zaczął naśladować manieryzmy Evansa, wiedział, że trafił w dziesiątkę. W wywiadach zaznaczał jednak, że Mots nie jest bezpośrednio oparty na żadnej prawdziwej osobie. Z kolei Evans miał mówić znajomym: "Jestem niesamowity w tym filmie".

Zdjęcie Robert De Niro jako Conrad Brean / NG Collection / Interfoto / Agencja FORUM

Chociaż większość akcji filmu ma miejsce w Waszyngtonie, twórcy kręcili tam tylko przez trzy dni. W któryś wieczór Levinson, Hoffman i De Niro udali się na kolację do jednego z prestiżowych hoteli. Niespodziewanie natknęli się tam na... prezydenta Billa Clintona. W pewnym momencie spytał ich, o czym opowiada film, nad którym właśnie pracują. De Niro spojrzał znacząco na Levinsona, ten z kolei odwrócił się błagalnie do Hoffmana. "Chyba zacząłem wtedy stepować. Nie pamiętam, co mu powiedziałem" - wspominał później aktor.

Zdjęcie Bill Clinton "dopisał" epilog do "Faktów i aktów" / Hulton Archive / Getty Images

"Fakty i akty": Obszerny ciąg dalszy

"Fakty i akty" miały swą uroczystą premierę 17 grudnia 1997 roku, a osiem dni później weszły do ogólnokrajowej dystrybucji. Film zebrał przychylne opinie krytyków, okazał się także względnym sukcesem finansowym, zarabiając prawie 65 milionów dolarów. Wyróżniono go dwiema nominacjami do Oscara: za rolę Hoffmana i scenariusz adaptowany. Z kolei Levinson otrzymał Specjalną Nagrodę Jury podczas festiwalu w Berlinie. Tutaj historia "Faktów i aktów" mogłaby się zakończyć. Twórcy nie przewidzieli jednak, że rzeczywistość dopisze do ich dzieła obszerne posłowie.

Zdjęcie Reżyser Barry Levinson na planie "Faktów i aktów" / NG Collection / Interfoto / Agencja FORUM

Levinsonowi zależało, by filmowy prezydent nie był kojarzony z konkretną osobą. Z tego powodu zdecydował się nie pokazywać twarzy tej postaci. Z kolei David Mamet, współautor scenariusza, podczas pisania myślał, że kreuje sytuację, która nie ma prawa się wydarzyć. Życie szybko przegoniło fikcję. Zaledwie miesiąc po premierze "Faktów i aktów" wybuchł skandal dotyczący intymnych kontaktów Clintona z jego stażystką Moniką Lewynsky, który skończył się próbą impeachmentu prezydenta. Sześć miesięcy później, gdy kobieta miała zeznawać w tej sprawie, siły amerykańskie zaatakowały cele w Afganistanie i Sudanie. Podczas swej krytyki demokratycznego prezydenta republikanie zaczęli określać jego działania tytułem filmu Levinsona.

Zdjęcie Dustin Hoffman, Anne Heche i Robert De Niro grali główne role w "Faktach i aktach" / NG Collection / Interfoto / Agencja FORUM

Sam reżyser nie był zadowolony z takiej korelacji czasowej. Chociaż sprawiła ona, że film żył w świadomości widzów jeszcze długo po swojej premierze, według twórcy przysłoniła ona przesłanie jego dzieła. "Fakty i akty" nie mówiły o skandalu seksualnym, a o sposobie, w jaki media oraz rządzący manipulują przekazem i sprawiają, że nie skupiamy się na tym, co naprawdę ważne. "Myśleliśmy [...] że zrobiliśmy naprawdę dobrą satyrę polityczną. Dziś to już nie jest satyra" - mówiła Rosenthal rok po premierze filmu. Według niej szczegóły romansu Clintona i Lewynsky oraz wywołanego w ten sposób skandalu były tak absurdalne, że gdyby w przeszłości chcieli umieścić coś podobnego w filmie, publiczność by tego nie kupiła.