Pamiętniki Alysii Abbott ukazały się na polskim rynku w 2015 r. nakładem Wydawnictwa Czarne, dwa lata po premierze anglojęzycznej wersji. Historia nietuzinkowej relacji między nastoletnią córką a biseksualnym ojcem, poetą, który staje się jedną z pierwszych ofiar AIDS, od razu przykuła uwagę Sofii Coppoli . Opowieści o nastolatkach są zresztą jej specjalnością ( "Przekleństwa niewinności" , "Bling Ring" ). Nie było zatem zaskoczeniem to, że tuż po wydaniu książki nabyła prawa do jej zekranizowania za pośrednictwem rodzinnej firmy - American Zoetrope.

"Fairyland": To nie będzie powtórka "Witaj w klubie"

Jak informuje serwis i-D, niedawno padł ostatni klaps na planie "Fairyland". Coppola i jej brat Roman pełnili tam funkcję producentów, scenariusz napisał Andrew Durham i on też stanął za kamerą, mimo że do tej pory realizował tylko krótkie metraże.



"Jest gejem, którego ojciec zmarł na AIDS, dlatego wierzę, że podejdzie do filmu z wrażliwością. Zapewnił mnie, że nie będzie on wyglądał jak 'Witaj w klubie'" - autorka książki powiedziała serwisowi literackiemu The Rumpus.

W Alysię wcieliła się Emilia Jones ( "CODA" ), a w jej ojca, Steve'a, Scoot McNairy ( "Pewnego razu... w Hollywood" ). W obsadzie znalazła się też m.in. Geena Davis ( "Thelma i Louise" ).

Data premiery filmu nie została na razie ujawniona.