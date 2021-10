Ewan McGregor zagra u boku swojej córki! Osobisty projekt

Clara McGregor dorastała w cieniu branży filmowej. Jej ojciec trzymał ją na kolanach podczas canneńskiej konferencji prasowej swojego pierwszego głośnego filmu, czyli "Trainspotting". Matką Clary jest z kolei producentka filmowa, Eva Mavrakis, z którą jednak McGregor rozstał się w 2018. Clara jest najstarszą z ich czterech córek, od niedawna próbuje swoich sił jako aktorka i producentka.

Zdjęcie Rodzina McGregorów wraz z gościem / Getty Images

Clara McGregor - rodzinny projekt

Kolejny filmowy krok 25-latka wykona wraz z ojcem. W listopadzie w Kalifornii rozpocznie z nim zdjęcia do nowej produkcji. Będzie to opowieść o ojcu, który zabiera swoją córkę-narkomankę na odwyk. "Mój ojciec gra mojego ojca. Będzie to film drogi. To historia bardzo luźno inspirowana naszą relacją" - wyjawiła Clara dziennikowi "Daily Mail".

W ich prawdziwej rodzinie także pojawił się problem uzależnienia. W tym samym wywiadzie Clara przyznała, że cierpiała na chroniczny niepokój od czwartego roku życia. Przepisano jej środki uspokajające. Z czasem brała ich coraz więcej i uzależniła się od nich. Zażywała m.in. Xanax, którego efektem ubocznym było to, że nie miała energii i zapominała, co robiła w niektóre dni. Cztery lata temu jej uzależnienie osiągnęło już taki stopień, że bliscy wymogli na niej, by rozpoczęła leczenie.

Clara pozwoliła sobie na taką szczerość przy okazji działań promocyjnych związanych z tym, że została ambasadorką marki bieliźnianej Bluebella. Światło dzienne ujrzała właśnie sesja zdjęciowa, w której pozuje w zmysłowych koronkowych zestawach.

