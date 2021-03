Ewan McGregor: Szkot w Hollywood. Aktor kończy 50 lat

Ma na swym koncie role w takich hitach, jak "Gwiezdne wojny: Część III - Zemsta Sithów", "Trainspotting", "Moulin Rouge" czy "Sierpień w hrabstwie Osage". Pochodzący ze Szkocji aktor spotkał się już na planie z tak wybitnymi reżyseriami, jak George Lucas, Tim Burton, Roman Polański. "Wciąż zadaję sobie pytanie, jaki jest sens mojego aktorstwa?" - wyznał w jednym z wywiadów Ewan McGregor. 31 marca gwiazdor obchodzi 50. urodziny

Aktorstwo zafascynowało go w dzieciństwie, głównie za sprawą udziału jego wujka Denisa Lawsona, który wystąpił w sadze "Gwiezdne wojny".

Ewan McGregor zwrócił na siebie uwagę w 1994 roku, kiedy wystąpił w filmie Danny'ego Boyle'a "Płytki grób". Ta rola przyniosła mu nagrodę Hitchcock D'Argent dla najlepszego aktora oraz nominację do szkockiej nagrody BAFTA i nagrodę Empire. Z reżyserem McGregor spotkał się potem jeszcze m.in. przy okazji dramatu "Trainspotting", w którym wcielił się w narkomana. To właśnie ta rola ostatecznie przekonała wszystkich o jego wielkim talencie.

Sam twierdzi, że nie próbuje wchodzić w skórę granych przez siebie postaci, choć stara się je dogłębnie poznać.

"Większość pracy odbywa się w mojej głowie, w mojej podświadomości. Jeżeli bohater, którego mam zagrać, wykonuje jakieś rzemiosło, to staram się poznać przynajmniej jego postawy" - zdradził receptę na przekonujące aktorstwo w jednym z wywiadów.

W 1999 roku spełnił swe marzenie z dzieciństwa i zagrał w kultowej serii Geroge'a Lucasa "Gwiezdne wojny". Aktor wcielił się w postać Obi-Wana Kenobiego w filmach: "Mroczne widmo" , "Atak klonów" i "Zemsta Sithów". "To była realizacja moich marzeń" - wspomina po latach.

O Ewanie McGregorze można powiedzieć wiele, ale na pewno nie to, że jest aktorem jednej roli, czy też takim, którego można "zaszufladkować".

Niektórzy mogą go kojarzyć przede wszystkim z rolami romantycznymi. W "Moulin Rouge" wykreował postać artysty-dekadenta. Partnerował w filmie Nicole Kidman i udało mu się razem z nią stworzyć na ekranie niezapomniany duet. Na planie komedii romantycznej "Do diabła z miłością" spotkał się z Renee Zellweger. Współpracował również z takimi hollywoodzkimi gwiazdami, jak Cameron Diaz ("Życie mniej zwyczajne"), Ashley Judd ("Oko obserwatora"), czy Scarlett Johansson ("Wyspa").

Nie jest tajemnicą fakt, że aktorki, które spotkały się z nim na planie, wypowiadają się o pracy z McGregorem w samych superlatywach.

Filmy wybiera starannie i są one bardzo różnorodne. Poczynając od roli narkomana, poprzez romantycznego kochanka, włóczęgi, na homoseksualistach, czy biseksualistach kończąc.

"Nie mam z tym żadnego problemu, bo na dobrą sprawę właściwie dlaczego miałbym mieć? Nasza seksualność stanowi niezwykle ważną część naszego życia. A dla aktora to szczególnie fascynujące wyzwanie. Nigdy nie podchodziłem do ról tego typu z nastawieniem: 'No dobra, teraz zagram geja'. Ja nie gram geja, ja gram człowieka. Orientacja to tylko jedna z cech danej postaci. Nie można postrzegać bohatera filmu tylko pod tym konkretnym kątem" - tak komentuje swój udział w takich filmach, jak "Pillow Book" z początków kariery (1995) czy "I love you Philip Morris" (2010).

W "Debiutantach" wcielił się w postać Olivera, który musi uporać się z wiadomością, że jego 75-letni ojciec jest, i był tak naprawdę całe życie, gejem.