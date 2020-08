Ewan McGregor: Kosztowny rozwód

Trzy lata po rozstaniu z Evą Mavrakis, Ewan McGregor w końcu sfinalizował z nią rozwód. Ale za wolność musi bardzo dużo zapłacić. Aktor będzie musiał swojej byłej żonie oddawać połowę zysków z tantiem pochodzących z filmów i programów telewizyjnych, w których zagrał przed rozpadem ich małżeństwa.

Ewan MacGregor nie jest już mężem Evy Mavrakis / Pascal Le Segretain /Getty Images

Według dokumentów rozwodowych, do których dotarły media, McGregor i Mavrakis podzielili się opieką nad swoją najmłodszym dzieckiem, 9-letnią Anouk. Mają jeszcze trzy córki - 24-letnią Clarę i 19-letnią Jamyan i 18-letnią Esther. Aktor będzie płacić na rzecz dzieci 15 tys. dolarów alimentów. Z kolei jego była żona otrzyma od niego comiesięczną pomoc w wysokości 36 tys. dolarów.



Inny ważny zapis umowy rozwodowej mówi, że McGregor będzie musiał oddać Mavrakis połowę z tego, co dostanie z tantiem, w odniesieniu do produkcji, w których zagrał, zanim w maju 2017 doszło do separacji małżonków. Chodzi o tantiemy z takich filmów jak m.in. trzy części "Gwiezdnych wojen", "Trainspotting" czy "Moulin Rouge". Gwiazdor oddał też byłej żonie dom w Los Angeles, wart 6,62 mln dolarów i pięć samochodów.



Mavrakis jest francuską scenografką greckiego pochodzenia, starszą od McGregora o pięć lat. Poznali się na planie brytyjskiego programu telewizyjnego. Ślub wzięli w 1995 roku. O tym, że nie są już razem, zaczęto plotkować w 2017 r., gdy tabloidy wytropiły, że Szkot jest w bliskiej zażyłości z Mary Elizabeth Winstead, aktorką, z którą grał w serialu "Fargo".