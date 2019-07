Ewa Farna zagrała w filmie

Ewa Farna z pewnością nie może narzekać na nudę! Piosenkarka, która niedawno po raz pierwszy została mamą, doskonale wie, jak z sukcesem połączyć życie prywatne i zawodowe. Świadczyć może o tym najnowszy projekt z udziałem artystki - w mediach społecznościowych gwiazda zdradziła bowiem, że niebawem do czeskich kin trafi film z jej udziałem.

Fani artystki najprawdopodobniej nie zobaczą filmu z jej udziałem w polskich kinach /Mateusz Jagielski / East News

Ewa Farna nie przestaje zaskakiwać! Piosenkarka, która kilka tygodni temu po raz pierwszy została mamą, tym razem podzieliła się z fanami obserwującymi jej instagramowy profil... plakatem filmu, w którym zagrała!



"Uzly a pomerance" to czesko-niemiecka produkcja opowiadająca o historii nastoletniego Darka, któremu przyszło zmierzyć się z rodzinnymi problemami oraz z uczuciem, jakim zaczyna darzyć koleżankę: Hannę. Farna wciela się w obrazie w drugoplanową postać listonoszki Marty. Film trafi do czeskich kin już 11 lipca. Można już zobaczyć jego zwiastun.

Fani artystki niestety najprawdopodobniej nie zobaczą filmu z jej udziałem w polskich kinach, gdyż - jak przyznała to w odpowiedzi na jeden z komentarzy sama Farna - jest to czesko-niemiecka produkcja, więc wątpi w to, by pojawiła się ona także w naszym kraju.