"Kiedy coś na mnie spada, uderza w tył głowy i wprawia w dygot, biorę głęboki oddech i zaczynam działać. Z histerii i trzepotu nic nie wynika. Harmonia jest bardzo ważna. Szczególnie w trudnych sytuacjach" - powiedziała w jednym z wywiadów Ewa Błaszczyk.

Ewa Błaszczyk: Najważniejsze role

Aktorską karierę Ewa Błaszczyk zaczęła od występów na małym ekranie (debiut w 1977 roku w serialu "Polskie drogi", potem także epizod w "07 zgłoś się"), jednak pierwszą główną rolę zagrała w telewizyjnym filmie Janusza Morgensterna "Godzina W" (1979).

Reklama

Najwybitniejszą rolą w aktorskiej karierze Ewy Błaszczyk pozostaje kreacja w więziennym dramacie Wiesława Saniewskiego "Nadzór" (1985). Aktorka zagrała w nim Klarę Małosz, która otrzymała dożywocie za udział w aferze gospodarczej. Wkrótce okazuje się, że kobieta jest w ciąży. Po kilku nieudanych próbach poronienia decyduje się na urodzenie dziecka. Rola w "Nadzorze" przyniosła Błaszczyk nagrodę dla najlepszej aktorki na Festiwalu Filmowym w Gdańsku (1986).

Jednak prawdziwą popularność przyniosła aktorce dopiero rola Kasi w serialu "Zmiennicy". "Cała zasługa w rękach Staszka Barei , bo to on sprawił, że serial miał ulotny czar, o jaki dzisiaj coraz trudniej. Bareja robił dokumenty epoki. Nie były to tylko komedie do śmiania się, lecz właśnie to, co nazywam zapisem epoki. I te zapisy z perspektywy czasu zyskują na wartości. Upływ lat je weryfikuje, coraz bardziej je doceniamy" - aktorka mówiła w 2012 roku w rozmowie z "Tele Tygodniem".



Ewa Błaszczyk: Dla roli zrobi wiele

Zdjęcie - Moim hobby jest życie - mówi Ewa Błaszczyk / AKPA

W filmie Jacka Koprowicza "Mistyfikacja" (2010) Ewę Błaszczyk zobaczyliśmy bez włosów. Aktorka wcieliła się w postać Czesławy Oknińskiej, kochanki Witkacego. "Czesława była kolorowym ptakiem! Fantastyczna, barwna, krucha, delikatna" - tak Błaszczyk opisywała swoją bohaterkę. "Bardzo podobało mi się, że mogę się zmienić. Pierwszy raz w życiu nie miałam włosów. Taką zmianę czuje się w środku. Pomyślałam, że jeśli chce się być uczciwym, także w przekazie emocjonalnym, prawdziwie zagrać szaleństwo, to trzeba zedrzeć skórę, trzeba się doprowadzić do tego stanu. Nie ma innej drogi. Inaczej jest to kłamstwo" - wyjaśniała aktorka.

Tragedia przyszła niespodziewanie

Zdjęcie Jacek Janczarski i Ewa Błaszczyk / AKPA

Ewa Błaszczyk i Jacek Janczarski poznali się w połowie lat 80. ubiegłego wieku na planie filmu Leszka Wosiewicza "Wigilia '81". Ślub wzięli w 1986 roku, osiem lat później przyszły na świat córki bliźniaczki: Marianna i Ola. Świat aktorki zawalił się w 2000 roku. 2 lutego jej mąż zmarł nagle z powodu tętniaka aorty.

Nieco ponad trzy miesiące później, 11 maja, córki Ewy Błaszczyk przeziębiły się. Ola, połykając tabletkę, zakrztusiła się i zaczęła się dusić. Aktorkę z nieprzytomnym dzieckiem na rękach do szpitala zawiózł przejeżdżający obok kierowca. Lekarze nie robili nadziei, że dziewczynka w ogóle przeżyje. Nastąpiło niedotlenienie mózgu, w wyniku czego Ola do dziś pozostaje w śpiączce. W lipcu 2013 roku dzięki staraniom Ewy Błaszczyk i jej fundacji otwarto klinikę "Budzik" dla dzieci po ciężkich urazach mózgu.

W czerwcu 2021 roku w rozmowie z Krzysztofem Ibiszem w programie "Demakijaż" aktorka zdradziła, jakie były ostatnie słowa jej córki. "Jak lekarze sprawdzali, jak jest z tym obrzękiem mózgu, to Ola wtedy krzyczała 'Mama!', ale później już nigdy nic nie powiedziała" - wyznała Ewa Błaszczyk.

Zobacz również:

Te polskie gwiazdy zmagały się z depresją

Jej romans z polskim muzykiem był skandalem! Zostawił dla niej żonę

Ewa Błaszczyk uwiodła swojego profesora. Ich sekretny romans trwał kilka lat